أخبار الأهلي اليوم 29 أكتوبر: صفقة مميزة تقترب من الأحمر.. وصالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي

شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 29-10-2019 العديد من الأخبار والأحداث الخاصة بفريق الكرة ومجلس إدارة النادي الأحمر.





ويرصد الفجر الرياضي أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 29-10-2019 :-





الخطيب يشكر تركي آل الشيخ

عبر محمود الخطيب عن خالص شكره وامتنانه لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية لاهتمامه البالغ بإرسال وفد من الأشقاء إلى منزله للأطمئنان على صحته، متمنين له الشفاء بعد عمليات الحقن التى أجراها مؤخرا .





وقال إنه يثمن وبكل تقدير ما أفاض به المستشار ترك آل الشيخ من مشاعر طيبة ورغبة صادقة في التآخي بما يعكس القيمة التاريخية للعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر السعودية.





آل الشيخ يعلن تنازله عن كافة القضايا ضد جمهور الأهلي

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي و سمير عدلي المدير الإداري للفريق الاول لكرة القدم يغادران القاهرة إلى الإمارات مساء غد الأربعاء؛ للاطمئنان علي كافة الأمور المتعلقة بسفر بعثة الفريق وترتيب إجراءات الإقامة وحجز ملاعب التدريب ووسائل الانتقالات وغيرها من الأمور التنظيمية للمعسكر .





ومن المقرر أن تطير بعثة الأهلي إلى الإمارات يوم الخميس المقبل لإقامة معسكر مغلق أثناء فترة توقف بطولة الدوري العام بسبب مشاركة منتخب مصر الأولمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020والتي تستضيفها مصر .





يأتي معسكر الإمارات استعدادًا للمرحلة المقبلة والتي تشهد العديد من التحديات المهمة؛ سواء في بطولة الدوري أو في مستهل مشوار الاهلي في دور المجموعات لدوري ابطال إفريقيا.





وأضاف :"انا مسامح في حقي فهم اخواني واحبابي وساكلف المحامي الخاص بي بمتابعة قضيتهم حتي خروجهم متكفلا بكافة المصاريف ومساعدتهم بعد ذالك".





وكان آل الشيخ قد أرسل اليوم الثلاثاء وفدًا إلى منزل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للاطمئنان عليه، متمنيًا له الشفاء العاجل.





وجاءت زيارة الوفد الخاص بالمستشار تركي آل الشيخ للكابتن محمود الخطيب، من أجل الإطمئنان على حالته الصحية والتأكيد على تمنياته بالشفاء العاجل وعودته إلى مهام عمله.









محمد محمود يجري جراحة الرباط الصليبي بنجاح

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي،أن محمد محمود لاعب الفريق أجرى اليوم جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا، بعد الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة.





وكان محمد محمود قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته في مران الفريق، وطلب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بسفره الى المانيا لتلقي العلاج اللازم.





الأهلي يطير إلى الإمارات الخميس المقبل

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن بعثة فريق الكرة ستتوجه إلى الإمارات يوم الخميس المقبل؛ للدخول في معسكر وذلك وفقا لخطة الجهاز الفني لإعداد الفريق خلال فترة التوقف الحالية للدوري والتي تشهد إقامة لقائي المنتخب الوطني الأول أمام كينيا وجزر القمر خلال شهر نوفمبر المقبل ومشاركة المنتخب الأولمبي في البطولة الإفريقية التي تقام في مصر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.





وقال مدير الكرة بالنادي، إن الساعات الأخيرة شهدت اتصالات وتنسيق مستمر للاتفاق على المباراة الودية المقرر أن يخوضها الفريق خلال وجوده في معسكر الإمارات.





ويرغب رينيه فايلر المدير الفني، في تحقيق أقصى استفادة خلال فترة التوقف، من خلال تقسيم فترة الإعداد إلى مرحلتين.. الأولى تبدأ يوم الخميس المقبل بإقامة معسكر خارجي، على أن تبدأ الفترة الثانية بعد العودة إلى القاهرة والتي تشهد غياب مجموعة كبيرة من اللاعبين عن صفوف الفريق؛ بسبب المشاركة مع المنتخبات الوطنية.





انتظام الدوليين ومحاضرة من فايلر للاعبين في المران ووحيد يواصل الغياب

انتظم لاعبو الأهلي الدوليون في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الثلاثاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.





وجاء انتظام لاعبو الأهلي الدوليون في المران الجماعي بعد حصولهم على راحة إضافية من جانب الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر.





وعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي محاضرة مع لاعبيه قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الثلاثاء.





وتحدث فايلر مع لاعبيه على أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة التحضير لها بشكل جيد قبل استئناف بطولة الدوري الممتاز.





وفي سياق متصل واصل محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأحمر الغياب عن المران الجماعي لليوم الثاني على التوالي.





وكان وحيد قد حصل على إذن من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر أمس، ليستمر في الغياب لليوم الثاني على التوالي.





ويستعد الأهلي للسفر إلى الإمارات يوم الخميس المقبل لخوض معسكر خارجي يتخلله خوض الفريق لمباراة ودية.





محمد محمود يغادر المستشفى الجمعة ويعود للقاهرة 20 نوفمبر

يغادر محمد محمود لاعب الفرق الأول لكرة القدم بالنادي يغادر المستشفى في ألمانيا يوم الجمعة بعد الاطمئنان عليه من قبل الفريق الطبي الذي اجرى له جراحة الرباط الصليبي صباح اليوم الثلاثاء .





ومن المنتظر أن يبدأ اللاعب المرحلة الأولى من التأهيل عقب خروجه من المستشفى وتستمر حتي يوم ٢٠ نوفمبر القادم على ان يعود بعدها للقاهرة لخوض المرحلة الثانية من مراحل العلاج والتأهيل .





وكان محمد محمود قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته في مران الفريق، وأمر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بسفره إلى المانيا لتلقي العلاج اللازم.





وبالفعل غادر اللاعب القاهرة الي ألمانيا وخضع لفحوصات طبية دقيقة وأجرى بعدها جراحة الرباط الصليبي بنجاح صباح اليوم الثلاثاء حيث استغرقت الجراحة قرابة الساعة والربع.





عبد الحفيظ وعدلي يطيران للإمارات غدًا

يغادر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي و سمير عدلي المدير الإداري للفريق الاول لكرة القدم القاهرة إلى الإمارات مساء غد الأربعاء؛ للاطمئنان علي كافة الأمور المتعلقة بسفر بعثة الفريق وترتيب إجراءات الإقامة وحجز ملاعب التدريب ووسائل الانتقالات وغيرها من الأمور التنظيمية للمعسكر .





ومن المقرر أن تطير بعثة الأهلي إلى الإمارات يوم الخميس المقبل لإقامة معسكر مغلق أثناء فترة توقف بطولة الدوري العام بسبب مشاركة منتخب مصر الأولمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020والتي تستضيفها مصر .





يأتي معسكر الإمارات استعدادًا للمرحلة المقبلة والتي تشهد العديد من التحديات المهمة؛ سواء في بطولة الدوري أو في مستهل مشوار الاهلي في دور المجموعات لدوري ابطال إفريقيا.





صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تلقي الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، صدمة قوية خلال التدريبات.



وسقط وليد سليمان لاعب الفريق، مصابا خلال مران الفريق الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا للمعسكر المغلق.



جاء سقوط وليد سليمان، بعد تدخله في إلتحام قوي مع صالح جمعة زميله بالفريق، متعرضا لكدمة بسيطة في الركبة، وتدخل خالد محمود طبيب الفريق فورا.



واضطر طبيب الفريق باصطحاب الحاوي خارج المران، للخضوع لفحص طبي، قبل أن يستكمل المران مجددا، بعد التأكد من عدم قوة الإصابة.







3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة



