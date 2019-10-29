"مكافحة الإدمان": 102 ألف موظف إجمالي ما تم فحصه في الجهاز الإداري





أكد محمود صالح، مسؤول المكتب الفني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن الحكومة المصرية جادة في محاربة مشكلة تعاطي المخدرات بين الموظفين بشكل واضح.وأشار "صالح"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الثلاثاء، إلى أنه يتم علاج الموظف المتقدم طواعية للعلاج بسرية تامة، لافتًا إلى أنه لا يتم إخبار جهة العمل أو الأهل والأقارب، على عكس الموظف الذي يتم ضبطه؛ لأنه تخلى عن حقوقه كمريض، وبالتالي المجتمع يكون له الحق في الحفاظ على استقراره.وأوضح مسؤول المكتب الفني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن إجمالي ما تم فحصه في الجهاز الإداري حتى الآن 102 ألف موظف، مشيرًا إلى أنه يتم فحص رئيس الهيئة أو المصلحة أو المؤسسة أول شخص قبل فحصل الموظفين؛ حتى يكون قدوة لهم.