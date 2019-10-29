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كلية الآثار بالفيوم تقيم حفل تأبين الدكتور "محمد عبدالهادي" أستاذ الترميم المصري

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:05 م
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الدكتور محمد عبدالهادي
الدكتور محمد عبدالهادي
ريهام على
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تقيم كلية الآثار جامعة الفيوم، حفل تأبين للمرحوم الدكتور محمد عبدالهادي محمد، أستاذ ترميم وصيانة الآثار كلية الاثار جامعة القاهرة، والذي وافتة المنية يوم الاحد 13 اكتوبر 2019 بعد تاريخ حافل وكبير واسهامات علمية وبحثية اثرت المكتبة المصرية والعربية فى مجال علوم ترميم وصيانة الاثار، ويعد "عبد الهادي " أحد الرعيل الأول من مؤسسي علم الترميم فى مصر والعالم العربي.

يقام حفل التابين يوم الاحد 17 نوفمبر 2019 فى العاشرة صباحا بمقر كلية الاثار جامعة الفيوم. ومن الجدير بالذكر حصول الدكتور عبدالهادي، علي درجة الدكتوراة فى ترميم وصيانة الاثار من جامعة وارسو ببولندا عام 1986، وتدرج فى المناصب الإدارية والعلمية المختلفة، حيث شغل منصب رئيس قسم الترميم بكلية الآثار جامعة القاهرة، وعمل وكيلا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعميدا لمعهد ترميم الآثار بالأقصر، وشغل منصب المستشار الثقافي المصري بالمكتب الثقافي المصري بالسفارة المصرية بوارسو بدولة بولندا.

وشغل الدكتور محمد عبدالهادي، عدة مناصب ثقافية مصرية مختلفة ومنها عضو لجنة ترقيات الاساتذة والاساتذة المساعدين بالمجلس الاعلي للجامعات واستاذا زائرا ومشرفا علميا علي العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة فى مختلف اقسام الترميم بمصر ومنها كلية الاثار جامعة القاهرة وكلية الاثار جامعة الفيوم والمنيا وسوهاج والاقصر وجنوب الوادي.

وهو من مؤسسي اقسام الترميم في العديد من الدول العربية وعضوا مؤسسا للجمعية العربية للحضارة ورحل الدكتور عبدالهادي عن عالمنا بعد تاريخ طويل من العطاء علي المستوي العلمي والخلقي تاريخا اثريا ترميميا ومدرسة علمية متميزة ومتفردة فى علم الترميم والصيانة.



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الكلمات المفتاحية

مصر الدكتور محمد عبدالهادي اخبار اﻻثار

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