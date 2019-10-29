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وزير النقل لأسرة ضحية قطار الإسكندرية: "هجيب حق ابنكم"

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 10:58 م
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ضحية قطار الإسكندرية
ضحية قطار الإسكندرية
هدى عبدالرازق
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عرض برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، تقرير مصور يرصد عزاء الشاب محمد عيد ضحية واقعة "تذكرة القطار"، حيث توجه المهندس كامل الوزير وزير النقل للعزاء لتقديم واجب العزاء.

وصرح وزير النقل، خلال التقرير، أن الراكب الذي لا يريد دفع ثمن التذكره يتخذ معه إجراء قانوني، ولكن من ليس معه قيمة التذكرة كانت هناك إجراءات إنسانية يجب أن تتخذ معه، مضيفا: "اطمنوا المخطىء هيخد عقابه".

ومن ناحيته قال تامر عيد، شقيق ضحية "تذكرة القطار"، إن شقيقه وصديقه كانوا قادمين من الإسكندرية بعد قضاء إسبوع بها، حيث أنهم يعملون في الكتابة على المصنوعات الجلدية في شارع المعز، كاشفا أن شقيقه ليس معتادا على ركوب القطار، حيث أنه ركبه 4 مرات فقط.

وأضاف محمد فوزي، ابن خالة ضحية تذكرة القطار، أن محمد وصديقه خافوا أن يتم تسليمهم إلى الشرطة، فقررا أن يقفزا من القطار، معلقا: "كان خايف ومش معاه فلوس".
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