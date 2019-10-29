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«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر beIN المفتوحة هدف برشلونة الآن I7SRY رابط ماتش البارسا NOW

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 10:11 م
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بوابة الفجر
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 بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلد الوليد ضيفًا ثقيلاً على نظيره برشلونة، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر الجاري، على ملعب “كامب نو”، في إطار منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”.

موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Barcelona ONLINE
حرصًا على مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة برشلونة ضد بلد الوليد، في تمام العاشرة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر والربع مساءًا بتوقيت الإمارات، والتاسعة والربع مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة والربع مساءًا بتوقيت جرينتش.

كورة جول Valladolid KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد بلد الوليد
ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد بلد الوليد حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 3، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي، في قمة منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية وخاصة الإسبانية.

بث مباشر لمباراة برشلونة ضد بلد الوليد كول كورة COOLKORA
يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بقيادة مدربه أرنستو فالفيردي لإستغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر بنقاط المباراة، لمواصلة حملة الدفاع على لقبه، عن طريق تحقيق الفوز على بلد الوليد Barcelona vs Valladolid ONLINE.

يلا شوت Yalla Shootمباراة برشلونة وبلد الوليد
نقدم لكم بث مباشر لمباراة برشلونة وبلد الوليد للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

يلا شوت Messi ONLINE للاستمتاع بمباراة برشلونة وبلد الوليد
يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة برشلونة وبلد الوليد، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على برشلونة، نظرًا لقوة منافسه بلد الوليد الذي تشهد مبارياته مع برشلونة نتائج وأهداف لا يمكن نسيانها لعشاق الساحرة المستديرة.

الأسطورة livehd7 بث مباشر لمعرفة نتائج آخر مباراة لفريقي برشلونة وبلد الوليد
نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في تحقيق الفوز على نظيره بلد الوليد، بهدف دون رد في أخر مباراة جمعت بينهما، ضمن إطار الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني للموسم الماضي، بعدما سجل ليونيل ميسي هدف المباراة الوحيد للبلوجرانا في الدقيقة 43 من زمن المباراة، من خلال ركلة جزاء نفذها بنجاح.

ترتيب الفريقين في بطولة الدوري قبل مباراة برشلونة وبلد الوليد Messi LIVE
رابط مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد كورة ستار KORA STAR، حيث يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة جمعها من الفوز في ستة مباريات والتعادل في لقاء وحيد، والخسارة في مباراتين، بينما يحتل بلد الوليد المركز الثامن برصيد 14 نقطة جمعها من الفوز في ثلاثة مباريات والتعادل في خمسة لقاءات والخسارة في مباراتين.

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