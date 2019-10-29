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« يلا شوت اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش برشلونة الآن NOW

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 10:07 م
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بوابة الفجر
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كورة ستار شاهد البث المباشر لمباراة فريق برشلونة مع فريق بلد الوليد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني YALA KOORA، وستكون تلك المباراة نارية بين الناديين من أجل تحقيق الثلاث نقاط والقفز في مراكز الترتيب KOORA LIVE.

يلا لايف تابع المباراة كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب بين فريق برشلونة وفريق بلد الوليد على بث الأسطورة ALASTORA، وستقام المباراة في الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الحادية عشر مساء الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة YALA SHOOOT PLUS، ويسعى البارسا لتحقيق الفوز من أجل تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني GOAL KOORA.

جول كورة وتبدأ الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الاسباني اليوم الثلاثاء 29 اكتوبر، وذلك حيث ستقام مباراتين فقط بين فريقي الافيس واتليتكو مدريدCOOL KOORA وستكون المباراة الثانية بين فريق برشلونة وفريق بلد الوليد على ملعب الكامب نو KOORA ONLINE.

يلا شوت حصري وكان قد أعلن الاتحاد الإسباني عن تأجيل مباراة الكلاسيكو بين فريق برشلونة وفريق ريال مدريد في الجولة الماضية KOORA STAR بسبب الأحوال الأمنية في مدينة كتالونيا، ومن المقرر أن يقام الكلاسيكو يوم 18 ديسمبر المقبل COOL KOORA.

كورة لايف ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فريق غرناطة متصدر جدول ترتيب الدوري BEIN MATSH ولكن بزيادة مباراة عن البارسا في الجولة العاشرة.

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