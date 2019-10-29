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تعرف على مواصفات وأسعار هونر 9X الجديد في السوق المصري

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:54 م
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هونر 9X
هونر 9X
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أطلقت شركة هونر الصينية، الجيل الأحدث من هواتفها الذكية هونر 9X في السوق المصرية، والتي تمتاز بأحدث تقنيات التصميم والأداء.

ويمتلك الهاتف هونر 9X كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 48 ميجابكسل، وشاشة عرض كاملة بحجم 6.59 بوصة، ويعتبر أول هاتف pop up بشاشة كاملة، وكاميرا بدقة 48 ميجابيكسل، وبسعر أقل من 5000 جنيه.

وتم تزويد هاتف هونر 9X بكاميرا ثلاثية تبلغ دقة العدسة الأساسية فيها 48 ميجابكسل، وتتميز بفتحة مقاس f/1.8، ومستشعر مقاس نصف بوصة يتيح للمستخدمين تصوير لحظاتهم الاستثنائية بوضوح.

ويوفر الهاتف هونر 9X وضع التصوير الليلي "AIS Super Night Mode"، للحصول علي صور فائقة الجودة، حتى في البيئات ذات الإضاءة المنخفضة، وذلك بفضل خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة.

كما يمتاز الهاتف هونر 9X بكاميرا ذات زاوية واسعة للغاية 120 درجة، تساعد المستخدمين على تصوير المزيد من المساحة ضمن إطار الصورة الواحدة.

ويتوافر هاتف هونر 9X باللون الأزرق الياقوتي والأسود.

كما يتميز هاتف هونر 9X بعده خصائص متميزه منها، غلاف خلفي مزدوج وثلاثي الأبعاد يبلغ سمكه 8.8 مم، ومقبس سماعات مقاس 3.5 مم، ومنفذ شحن USB من النوع C، وكاميرا سيلفي تخرج للأعلى وبطارية بقوة 4,000 مللي أمبير تدوم طوال اليوم، وذاكرة عشوائية 6 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت يمكن توسيعها إلى 640 جيجابايت من خلال إدخال بطاقة microSD بسعة 512 جيجابايت.

وقال كريس سان بايجونج، رئيس "هونر" في الشرق الأوسط وأفريقيا: "نؤمن في هونر بالحفاظ على ريادتنا في مجال الابتكار التقني، وتصميم الهواتف الذكية بهدف توفير أفضل التجارب لمستخدمينا".

وأضاف: "غيرت التكنولوجيا الجديدة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء طريقة عيش المستهلكين. وصُمم هاتف هونر 9X ببراعة وزوّد بإمكانيات الكاميرا الرائعة والتصميم الأنيق والأداء البرمجي الفريد والغير مسبوق ليلبي احتياجات جمهورنا الشاب والعملي".

وسعيا منها إلى تعزيز تجربة المستخدمة، كشفت هونر عن اتفاقية تجمعها مع منصة الألعاب Free Fire، إحدى أشهر الألعاب المنتشرة أخيرا، حيث ستطلق الشهر القادم ثاني بطولة للألعاب الإلكترونية honor turbo cup باستخدام هذا اللعبة.

وعلى جانب آخر، ومع انتشار الأجهزة المتصلة والذكية، تمهّد HONOR الطريق لأجهزتها القابلة للارتداء عبر تقديم مجموعة السماعات اللاسلكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية.

وحدّثت هونر في الفترة الأخيرة HONOR Band 5 بميزة جديدة كليا تتيح للمستخدمين تتبع مستويات تشبع الأكسجين في دمائهم (SpO2)، وستتمكن HONOR Band 5 عند اقترانها بمتتبّع معدل ضربات القلب من مساعدة المستخدم على التمرين بشكل أفضل وأكثر أماناً، وبفضل مستشعر تتبع الحركة ذي الـ6 محاور، وشاشة AMOLED، ستتصدر HONOR Band 5 قائمة الخيارات المعنية بممارسة الرياضة بشكل عصري.

وعلق كريس: "نشجع مستخدمينا على اتباع أنماط حياة نشطة عبر تبني نظام يومي بسيط للتمارين الرياضية في حياتهم اليومية، وكوننا علامة تجارية تقنية يحبها الشباب حول العالم، نؤمن بأهمية تكريس التكنولوجيا لتمكين مستخدمينا من اتباع أنماط حياة سعيدة وصحية، وتوفر أجهزتنا القابلة للارتداء تصاميم أنيقة تجعلها الرفيق المثالي والموثوق والمتطور للحفاظ على اللياقة البدنية".
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