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اتفاق سعودي هندي على إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:50 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على اتفاق إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي.

واجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.


وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة لتطويرها، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها.


وفي ختام الاجتماع، وقع سمو ولي العهد ودولة رئيس الوزراء الهندي على اتفاق إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي.


حضر الاجتماع، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير، ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، ومعالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الهند سعود الساطي.


فيما حضر الاجتماع من الجانب الهندي، مستشار الأمن الوطني أجيت دوفال، ووكيل الوزارة الخارجي فيجاي كيشات، وسفير الهند لدى المملكة أوصاف سعيد، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الهندية.


صدر اليوم بيان مشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند فيما يلي نصه :


 قام دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك في 1/3/1441هـ الموافق 29/10/2019م.


وعقد الجانبان جلسة محادثات استعرضا خلالها العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وشعبيهما، وتبادلا الآراء حول المسائل الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، ونوها بعلاقات الصداقة والشراكة التي تجسد الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية بين شعبي البلدين، والفرص المشتركة الكبيرة التي تتيح زخماَ قوياً لتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين.

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الكلمات المفتاحية

ولي العهد مجلس الشراكة الاستراتيجي رئيس وزراء الهند توقيع

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