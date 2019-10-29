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مشاهدة مباراة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر beIN SPORTS YOUTUBE بدون تقطيع جودة متعددة الآن

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:57 م
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مشاهدة مباراة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر
مشاهدة مباراة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر
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يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 19 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.

بينما يحتل بلد الوليد المركز التاسع برصيد 14 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الليجا.

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