مشاهدة مباراة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر beIN SPORTS YOUTUBE بدون تقطيع جودة متعددة الآن

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يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 19 نقطة في جدو ل ترتيب الدوري الإسباني من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.





بينما يحتل بلد الوليد المركز التاسع برصيد 14 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الليجا.





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