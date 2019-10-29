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«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر رابط يوتيوب شغال KORA STAR كورة لايف برشلونة اليوم YALLA BARCA

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:55 م
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بوابة الفجر
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يقدم لكم الفجر الرياضي بث مباشر وحي لمباراة برشلونة ضد بلد الوليد، كورة لايف ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لليجا الإسبانية، عبر رابط KORA LIVE.

كورة ستار حيث يستعد ملعب كامب نو معقل البلوجرانا، لاستضافة مباراة الفريق ضد بلد الوليد، اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري، بث مباشر مباراة برشلونة ضد بلد الوليد KORA STAR بالدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد بالدوري الإسباني
وتقام مباراة برشلونة ضد بلد الوليد في تمام الساعة العاشرة والربع مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر والربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر والربع منتصف الليل بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبلد الوليد بالليجا الإسبانية
كورة أونلاين مباشر مباراة برشلونة وبلد الوليد حيث تذاع مباراة برشلونة وبلد الوليد، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية المالك الحصري للدوري الإسباني، وستكون متاحة عبر قناة bein sports HD3 تابع KORA ONLINE برشلونة ضد بلد الوليد بالجولة الحادية عشر للدوري الإسباني.

ويدخل برشلونة بقيادة الإسباني أرنيستو فالفيردي المدير الفني، ويطمح فقط لحصد الثلاث نقاط كاملة من أجل العودة لصدارة الترتيب بعدما تنازل عنها الجولة الماضية بعد تأجيل مواجهته أمام ريال مدريد بالكلاسيكو، تابع كورة جول برشلونة يستضيف بلد الوليد، بالجولة الحادية عشر من الليجاKORA GOAL.

ترتيب الفريقين بالدوري
يلا شووت بلس برشلونة ضد بلد الوليد، حيث يحتل البلوجرانا المركز الثاني برصيد 19 نقطة، بينما يحتل بلد الوليد المركز التاسع برصيد 14 نقطة، شاهد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد عبر رابط YALLA SHOOT PLUS.

كوول كورة ويسعى برشلونة الإسباني، لاستغلال الحالة المميزة التي يعيشها بعد الفوز بدور المجموعات لدوري أبطال على حساب سلافيا براج التشيكي مؤخرا، لتحقيق الثلاث نقاط ضد بلد الوليد واستعادة الصدارة مرة أخرى في الليجا تابع مباراة برشلونة ضد بلد الوليد عبر رابط COOL KORA.

ويمكنكم متابعة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بملعب كامب نو عبر موقع الفجر الرياضي بدون تقطيع بث حي ومباشر عن طريق رابط الأسطورة alostora.

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