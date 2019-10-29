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«شووت» NOW مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد يلا شوت بث مباشر MESSI LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش برشلونة اليوم

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:46 م
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بوابة الفجر
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يواجه نادي برشلونة اليوم الثلاثاء نادي بلد الوليد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز علي ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة في تمام الساعة العاشرة و الربع مساءا بتوقيت القاهرة.
بث مباشر مباراة برشلونة ضد بلد الوليد. يلا شوت ، كورة لايف.

barsa Shoot kora live بث مباشر برشلونة يلا شووت كورة ألاين دوري بلس حصري، ويتمني عشاق نادي برشلونة استمرار الفريق في الفوز للأنفراد بصدارة ترتيب بطولة الويب الاسباني الممتاز ويقطع الطريق أمام ريال مدريد والذي كان من المقرر أن يواجهه في نهاية الأسبوع على أرضه ولكن تم ألغاه بسبب أسباب أمنية في مدينة برشلونة

يلا شوت برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر
بث مباشر برشلونة يلا شوت، Kora live برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر كورة اون لاين بلس الاسطورة كورة اكسترا Extra Al barsa live، واستطاع برشلونة أن حقق فوزًا ثميناً أمام مضيفه إيبار بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري، ليرتفع رصيده إلى 19 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتًا حتى يخوض ريال مدريد مبواجهته أمام ريال مايوركا.

موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني
يلا شوت برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر
بث مباشر ليفربول يلا شوت، Kora live برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر كورة اون لاين بلس الاسطورة كورة اكسترا، من المقرر أن تقام المباراة على ملعب الكامب نو، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الثانية عشر والربع صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة الثامنة والربع بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة برشلومة ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني:-
تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

البث المباشر لمباراة برشلومة ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني
تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الثلاثاء، ويمكنكم مشاهدة مباراة برشلومة ضد بلد الوليد على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة برشلومة ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش برشلومة ضد بلد الوليد، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر برشلومة ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني، ويأمل البرسا في قطع خطوة جديدة نحو اللقب؛ من خلال الانتصار على بلد الوليد؛ بمشاركة ليونيل ميسي نجم الفريق الكاتالوني، والذي قدم مستوى متميز خلال المباراة الماضية أمام فريق إيبار، وتسجيله هدفًا وصنع آخر للعملاق الكتلاني.

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