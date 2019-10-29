عاجل.. تركيا تنسق مع روسيا بشأن احتجاز 18 شخصا في بلدة سورية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه يتم التنسيق مع روسيا بشأن مسألة احتجاز 18 شخصا، يشتبه بأنهم من الجيش السوري في محيط بلدة رأس العين السورية، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها.

هذ وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن مساء اليوم، أن روسيا أكدت له على أن روسيا أبلغته بالانسحاب الكامل للمسلحين الأكراد من الحدود التركية السورية.





وقال الرئيس التركي، يوم أمس الاثنين، إن تركيا سوف تقوم بإخلاء شمال شرق سوريا من وحدات حماية الشعب الكردية، إذا لم تف روسيا بالتزاماتها بموجب اتفاق ساعد في إنهاء الهجوم التركي في المنطقة.





وبموجب الاتفاقية، التي عقدها الرئيس التركي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تهدف إلى أن الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري تقوم بتطهير مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي، من 30 كيلومترا (19 ميلا) من الحدود على مدى ستة أيام تنتهي، يوم الثلاثاء.





ومن اليوم الثلاثاء، بدأت القوات الروسية والتركية في القيام بدوريات في قطاع أضيق طوله 10 كيلومترات في شمال شرق سوريا.





كما تنظر أنقرة إلى وحدات حماية الشعب باعتبارها منظمة إرهابية مرتبطة بالمتمردين الأكراد في جنوب شرق تركيا.





ووجه هجومها السوري، الذي شن بعد أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألف جندي أمريكي من المنطقة انتقادات من حلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي.





وقال أردوغان، في كلمة ألقاها بإسطنبول: "إذا لم يتم تطهير هذه المنطقة من الإرهابيين في نهاية الـ 150 ساعة، فسنتعامل مع الموقف بأنفسنا وسنفعل كل أعمال التطهير".





كما حذرت روسيا بالفعل وحدات حماية الشعب من أنها ستواجه كامل قوة الجيش التركي، ثاني أكبر قوات حلف شمال الأطلسي، إذا فشلت في سحب مقاتليها وأسلحتها من المنطقة المحددة في شمال شرق سوريا خلال الموعد النهائي المتفق عليه.