مباراة مصر وكينيا مهددة بالإلغاء

تحوم الشكوك حول إقامة مباراة مصر وكينا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021، ضمن مباريات الجولة الأولي، في لقاء مقرر إقامته في مصر يوم 14 نوفمبر المقبل.









كينيا مهددة بعدم لعب مباراة مصر

ويتعذر علي منتخب كينيا واتحاد الكرة توفير مصاريف انتقال البعثة الكينية لمصر لمواجهة الفراعنة يوم 14 بسبب الضائقة المالية التي يعاني منها الاتحاد الكيني في عدم توفير أموال، والذي يبحث عن حل من أجل اللعب في التصفيات بدلاً من الإنسجاب من التصفيات بسبب عدم القدرة علي صرف مستحقات اللاعبين أو توفير الإنتقالات.





كينيا مهددة بإيقاف النشاط قبل مواجهة مصر

وينتظر أيضاً الاتحاد الكيني لكرة القدم عقوبات من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، من الممكن أن تصل لعقوبة تجميد النشاط بسبب التدخلات الحكومية في عمل الاتحاد، مما يزيد الأمر صعوبة قبل مواجهة منتخب مصر.









وكان نيك مويندا رئيس الاتحاد الكيني نشر علي حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن هناك تعذر بسبب عدم وجود مصاريف لنقل اللاعبين لمصر لمواجهتها يوم 14 نوفمبر المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.









وبدأ المنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري تجمعاً مفتوحا امس الاثنين ويستمر لمده 3 أيام فقط لتدريب بعض اللاعبين دون لاعبو الأهلي لإرتباطهم بمعسكر خارجى ودون لاعبو بيراميدز والمصري لإرتباطهم بمباراة بالكونفدرالية الذي تقرر ضمهم يوم 5 نوفمبر وتواجد المحترفين يوم 11 نوفمبر .









وقرر حسام البدري أن تضم قائمة المنتخب ٣٢ لاعب خاصة، أن المعسكر ستكون فترته طويلة ويريد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري رؤية جميع اللاعبين.









وشملت القائمة٣٢ لاعبا هم : محمد الشناوي (الاهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (صلائع الجيش) احمد فتحي (الاهلي ) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الاهلي ) عبدالله جمعه( الزمالك ) محمود وحيد (الاهلي ) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعه (الاهلي ) باهر المحمدي (الاسماعيلي ) ايمن اشرف (الاهلي ) طارق حامد (الزمالك ) عمرو السولية (الاهلي ) حمدي فتحي ( الاهلي ) عمر جابر( بيراميدز ) عبدالله السعيد (بيراميدز ) محمد مجد افشه (الاهلي ) حسين الشحات (الاهلي ) احمد السيد زيزو (الزمالك ) محمد فاروق (بيراميدز ) اسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) احمد جمعه (المصري ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).



