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«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول PLUS NOW

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:37 م
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بوابة الفجر
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يستعد نادي برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره نادي بلد الوليد YALLA SHOOT اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الحادية عشر KORA ONLINE من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد وملعب اللقاء
وتلعب مباراة برشلونة وبلد الوليد KORA LIVE اليوم في تمام الساعة العاشرة والربع مساءا بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر والربع مساءا بتوقيت السعودية على ملعب كامب نو.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبلد الوليد
وستذاع مباراة برشلونة وبلد الوليد اليوم بالدوري الإسباني على قناة "BEIN SPORTS HD3" بتعليق حفيظ دراجي.

بث مباشر لمباراة برشلونة وبلد الوليد
ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الفريقين بالدوري الإسباني
ويتواجد نادي برشلونة YALLA LIVE في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 19 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.

بينما يتواجد نادي بلد الوليد KOORA GOAL في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 14 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.

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