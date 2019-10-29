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وزير الآثار يبحث مع السفير البرازيلي تعزيز التعاون بين البلدين

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:36 م
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وزير الآثار والسفير البرازيلي
وزير الآثار والسفير البرازيلي
حسام زيدان
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استقبل الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم الثلاثاء، سفير دولة البرازيل بمصر بمقر مكتبه بوزارة الآثار بالزمالك، وذلك للتعارف بعد تولية مهام منصبه كسفير لبلاده بالقاهرة.

وخلال اللقاء تم مناقشة تعزيز سُبل التعاون بين البلدين في كافة المجالات الأثرية والعلمية وتقديم المقترحات الخاصة بتبادل الخبرات بين كل من الطرفين، بما يساهم في تعزيز التعاون في مجال حفظ الاّثار وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، وتدريب العاملين.

وعلى صعيد العمل الخارجي، كانت وزارة الأثار قد أعلنت اليوم أن الشوارع والميادين الرئيسية ومحطات المترو والقطار في لندن تزينت بصور لوجه الملك توت عنخ آمون وصور مقتنياته كما تزينت حوائط المحال التجارية والمباني وكبائن الهواتف بلافتات عن الملك الشاب ومعرضه المؤقت الذي يحل ضيفًا علي لندن مرة أخرى بعد فترة غياب دامت حوالي 12 عامًا فآخر معرض لمقتنيات الملك الشاب جاءت إلى لندن كان في عام 2007 وفي عام 1972 محققا 1.7مليون زائر.

وتأتي لندن كمحطة ثالثة بعد مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية والعاصمة الفرنسية باريس بعد أن حطم الرقم القياسي لعدد زوار المعارض الثقافية في عاصمة النور ك، وتحقيق أكثر من 1.4 مليون زائر خلال فترة عرضه.

ويحتفي الشعب الانجليزي والعاصمة البريطانية بوصول مقتنيات الملك توت عنخ آمون، في المعرض الذي يأتي ضيفًا علي لندن في محطته الثالثة، ويضم معرض الملك توت عنخ آمون ١٥٠ قطعةً اثرية ( 166 رقم) من مقتنيات الملك الشاب منها تمثال الكا و المروحة الخاصة بالملك و عدد من الأواني و بعض التماثيل الصغيرة.

والمعرض يأتي بهدف ليس فقط لتعزيز العلاقات الثقافية الدولية بل أيضًا لتعزيز السياحة المصرية، إضافة لكونه يمثل تمويلًا قويًا لوزارة الآثار.

كما تدعم المعارض الخارجية قطاع السياحة بشكل كبير، حيث أن شريحة كبيرة من الاقتصاد المصري تعتمد عليها؛ فالعديد من السياح يطيرون من مختلف دول العالم إلى مصر لزيارة مواقعها القديمة، ومتحفها ومعابدها.

كما أن خروج 150 قطعة أثرية نادرة من مقتنيات الملك توت عنخ آمون في جولة حول العالم توافق الذكرى الـ 100 لاكتشاف مقبرة الملك الشاب "توت عنخ آمون" ويأتي هذا المعرض كجزء من الاحتفال بهذه المناسبة، وذلك حسب تصريحات للدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والذي أضاف أن زيارة المعرض يعتبر فرصة، قبل أن يعود إلى مصر للأبد.
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الكلمات المفتاحية

وزير الآثار حفظ الاّثار المجالات الأثرية المتاحف البرازيل

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