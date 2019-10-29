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«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر BARCA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع NOW

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:35 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر في الدوري الاسباني الجولة العاشرة، بعد تأجيل مباراة الكلاسيكو الاسباني بين برشلونة وريال مدريد بسبب الأوضاع الأمنية في كتالونيا، ويدخل برشلونة مباراة بلد الوليد في المركز الثالث برصيد 19 نقطة وذلك بعد تصدر غرناطة للدوري الاسباني مؤقتاً بفارق نقطة واحدة عن برشلونة وفي انتظار مباراة برشلونة وبلد الوليد.

مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد
بث مباشر مباراة برشلونة وبلد الوليد في الجولة العاشرة عبر يلا شوت الذي ينقل مباريات الدوري الاسباني عن طريق شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة لمباريات الدوري الاسباني والدوريات الأوروبية الكبرى.


live| مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر في الدوري الاسباني 1
إليكم البث المباشر لمباراة برشلونة وبلد الوليد التي يتابعها جمهور برشلونة من الكامب نو، وجمهور برشلونة في الوطن العربي بوجود نجوم كرة القدم الكبار وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والنجم الكبير انطوان جريزمان ولويس سواريز وباقي المحترفين الذين يقدمون اضافة كبيرة لفريق برشلونة ولكرة القدم الاسبانية والعالمية بقيادة الدير الفني ارنستو فالفيري الذي يعاني من انتقادات كبيرة في برشلونة في الآونة الاخيرة:

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