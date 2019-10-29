غدًا.. يوم تضامني لصحفيي جريدة التحرير

ينظم الصحفيون العاملون والمعتصمين بمقر جريدة التحرير، يوم للتضامن غدًا، مع قضيتهم.



وكان قد دعا صحفيو التحرير زملاءهم في جميع الإصدارات للتضامن مع قضيتهم، بدءًا من الساعة الثانية بعد ظهر غدٍ الأربعاء .



ويستمر اعتصام الصحفيين لليوم ٥٤ بعد القرار المعيب والمهين للصحفيين الصادر من إدارة الجريدة لمالكها رجل الأعمال المهندس أكمل قرطام بتخفيض رواتب جميع الصحفيين إلى الأجر التأميني ٩٠٠ جنيه والعمل بالحد الأقصى لساعات العمل ٨ ساعات لمدة ٦ أيام أسبوعيًا، وإصدار عدة قرارات بفصل عشرات الصحفيين وتشريد صحفيي المحافظات، الأمر الذي يعد إهانة بالغة للصحفيين والجماعة الصحفية ومجتمع المثقفين في مصر.