دعمًا للرياضة محافظ الفيوم يشهد اجتماع الجمعية العمومية العادية لنادي مصر المقاصة

شهد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، اجتماع الجمعية العمومية العادية لنادي مصر المقاصة، دعمًا للرياضة والرياضيين وتأكيدًا على التكاتف البناء بين مختلف القطاعات، بحضور اللواء محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، والأستاذة أميمة عمران عضو مجلس إدارة النادي، والمحاسب أحمد هويدي، أحد مؤسسي النادي وعضو مجلس الإدارة، والدكتور سيد حزين، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والدكتور طارق عبد الباري نائب رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، والكابتن وليد هويدى مدير فريق كرة القدم بالنادي، والمهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، وحشد من أعضاء الجمعية العمومية.



خلال الاجتماع أعرب محافظ الفيوم عن بالغ سعادته بحضور اجتماع اللجنة العمومية العادية لنادى مصر المقاصة، مؤكدًا بأن المحافظة لن تدخر جهدًا فى دعم الرياضة والرياضيين بكافة الألعاب الرياضية، لافتًا إلى أنه توجد طفرة رياضية على أرض المحافظة من خلال كافة الأندية والمراكز الشبابية، مضيفًا بأن الرياضة من الأهمية بمكان من منطلق أن العقل السليم فى الجسم السليم، موضحًا أن الفيوم استضافت العديد من الفعاليات الرياضية والمهرجانات السنوية مثل بطولة الباراموتور (الخفاش الطائر) والتزحلق على الرمال ومارثون الجري ومسابقة الشراع وغيرها، فضلًا عن المقومات البيئية المتميزة التى تملكها المحافظة لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، وأوضح محافظ الفيوم أن أعمال التطوير باستاد الفيوم تجرى على قدم وساق ليتسنى للمحافظة إقامة مباريات نادى مصر المقاصة على أرضه بعد إنهاء الإجراءات اللازمة لذلك.



وأشار محافظ الفيوم أن للأندية ومراكز الشباب دورًا مجتمعيًا مهمًا من خلال استثمار قدرات الشباب الاستثمار الأمثل، كما أكد على أهمية التنسيق والتعاون بين المحافظة ونادى مصر المقاصة للمساهمة فى مختلف الأنشطة المجتمعية بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي، وأضاف المحافظ بأن الدولة تعمل جاهدة للاستثمار الأمثل لكافة أصولها بمختلف القطاعات ومنها أعمال تطوير وتنمية بحيرة قارون ذلك المعلم البيئي والسياحى والاقتصادي المهم على أرض المحافظة.



ومن جهته أعرب رئيس مجلس إدارة نادى مصر المقاصة عن بالغ سعادته لحضور محافظ الفيوم إجتماع اللجنة العمومية العادية، مؤكدًا على استعداد النادى للتعاون مع المحافظة فى القطاعين الخدمي والتنموى من منطلق المسئولية المجتمعية للنادى، مضيفًا أن النادى بصدد عقد برتوكول تعاون وتوأمة مع نادى سبورتنج لشبونة الأسبانى لتأهيل فرق الشباب والاهتمام بالناشئين بما يعود بالنفع على أبناء الفيوم، موضحًا أن نادى مصر المقاصة له دور مجتمعي بالقطاع الخدمي والصحي، ودور تنموي بالتعاون مع مراكز الشباب من خلال تطويرها، بجانب توفير رحلات الحج والعمرة والرحلات الترفيهية الداخلية والخارجية، لافتًا أن النادى قد حقق فائضًا ماليًا مناسبًا للعام الثالث على التوالي، مضيفًا بأن شركة مصر المقاصة تسعى جاهدة لإقامة نادى لمصر المقاصة على أرض الفيوم.

