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رامي عياش يطلع شعار 'أنا لبناني'

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:59 م
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رامي عياش
رامي عياش
روان هيثم محمد
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طرح الفنان اللبناني رامي عياش، عبر حسابه الشخصي على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، أغنيته الجديدة تحمل لقب "أنا لبناني".

وغرد "عياش" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" قائلًا: "أنا لبناني".

على صعيد آخر ‏غرد الفنان رامي عياش عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" قائلًا: دعائي أن يعم السلام في الجبل وبيروت والشمال والجنوب والناس ترتاح والسلطة تحس بالناس وياخد اللبناني الحق اللي بيستاهلو من تقدير ومحبة واحترام ورزق.. ما بدنا اكتر من هيك .
‎#لبنان_ينتفض.

صدر الفنان رامي عياش العديد من الألبومات الخاصة به منها حبيتك أنا، غرامي، قلبي مال، يا مسهر عيني، ديوان الحب، رائع، معجزة، سواد النني، معجزة، إشتقتلك، بهواك، مجنون، جبران .

وأصدر الفنان رامي عياش العديد من الأغاني السنجل منها بالعكس، حبيب القلب، بلغي كل مواعيدي، ليه، قلب ميت.

شارك الفنان رامي عياش في بعض الأعمال التليفزيونية منها مسلسل "أمير الليل"، وفيلم "باباراتزي".

تزوج الفنان رامي عياش من اللبنانية داليا سعيد ، وأنجبا ابنآ في 20 مارس عام 2016 م يدعى " أرام " و "إيانا" التي ولدت في 20 يونيو عام 2018 م.
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