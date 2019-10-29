"الكهرباء" توفير مولدات إحتياطية للمنشأت الحيوية لتلافي مشاكل انقطاع التيار

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن توفير وتجهيز مولدات كهربائية إحتياطية بديلة للمنشأت الحيوية حال انقطاع الكهرباء عنها لأى سبب، يأتي ذلك ضمن خطة الإستعداد لفصل الشتاء لعدم تكرار ما حدث في العام الماضي عقب السيول التى تعرضت لها بعض المحافظات.









وقال الدكتور أيمن حمزه المتحدث الرسمى بإسم وزارة الكهرباء، إن شركات التوزيع والنقل والإنتاج مكلفة بتكثيف عمليات الصيانة لإستقبال فصل الشتاء وموجات الأمطار والسيول المحتملة، مشيرًا إلى أن الوزارة هدفها تأمين الشبكة ومواجهة أى انقطاعات طارئة .









وتم تشكيل فرق صيانة للمرور على مكونات الشبكة بجميع شركات التوزيع المختلفة على مستوى الجمهورية، حيث تقوم بتفقد جميع المهمات الموجودة بالمحطات والمحولات وشبكات التوزيع ، بالإضافة لتأمين وصول التيار لأعمدة الإنارة.







