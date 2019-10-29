رئيس الجمباز يتابع استعدادات الغردقة لاستضافة بطولة الفراعنة الدولية

يتابع الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز ، الاستعدادات النهائية لصالة وزارة الشباب والرياضة لاستضافة بطولة الفراعنة الدولية للايروبك و التي تقام بمدينة الغردقة خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري حتي 4 نوفمبر المقبل ،بمشاركة ثمانى دول هى التشيك وإيطاليا وازربيجان وسلوفاكيا ورومانيا والجزائر ونيجيريا ومصر ، يمثلها نحو 102 لاعب ولاعبة .





وحرص رئيس الجمباز على التواجد المبكر فى الغردقة من أجل الوقوف على تجهيز الصالة واستقبال الضيوف والإقامة والاعاشة.





ويقام حفل الإفتتاح بصالة وزارة الشباب والرياضة، بالغردقة فى الأول من نوفمبر ، تحت اشراف الاتحاد الدولي للجمباز ممثل فى حضور كرستينا ماريا ممثل الاتحاد الدولي ورئيسة اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي للجمباز ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط للجمباز.