نائب محافظ القاهرة يتفقد مبادرة "معاً ضد غلاء الأسعار" بالنزهة

أطلق شباب ائتلاف النزهة 2، مبادرة "معًا ضد غلاء الأسعار"، بالتعاون مع تجار اللحوم بالمنطقة، وذلك لتخفيف العبء عن الأهالي وبيع اللحوم بسعر مخفض.



وتفقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظة القاهرة للمنطقة الشرقية وعدد من أعضاء مجلس النواب ورئيس حي النزهة، المبادرة في إطار دعمهم الكامل للشباب.



وتهدف المبادرة إلى بيع اللحوم بأسعار مخفضة تصل لـ20%، بجانب بيع السلع الاستهلاكية بأسعار تناسب الجمهور.

