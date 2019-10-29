Advertisements
Advertisements
Advertisements

نائب محافظ القاهرة يتفقد مبادرة "معاً ضد غلاء الأسعار" بالنزهة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:48 م
Advertisements
مبادرة معًا ضد غلاء الأسعار
مبادرة معًا ضد غلاء الأسعار
إسماعيل منطاوي
Advertisements
أطلق شباب ائتلاف النزهة 2، مبادرة "معًا ضد غلاء الأسعار"، بالتعاون مع تجار اللحوم بالمنطقة، وذلك لتخفيف العبء عن الأهالي وبيع اللحوم بسعر مخفض.

وتفقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظة القاهرة للمنطقة الشرقية وعدد من أعضاء مجلس النواب ورئيس حي النزهة، المبادرة في إطار دعمهم الكامل للشباب.

وتهدف المبادرة إلى بيع اللحوم بأسعار مخفضة تصل لـ20%، بجانب بيع السلع الاستهلاكية بأسعار تناسب الجمهور.
نائب محافظ القاهرة يتفقد مبادرة "معاً ضد غلاء الأسعار" بالنزهة
نائب محافظ القاهرة يتفقد مبادرة "معاً ضد غلاء الأسعار" بالنزهة
نائب محافظ القاهرة يتفقد مبادرة "معاً ضد غلاء الأسعار" بالنزهة
نائب محافظ القاهرة يتفقد مبادرة "معاً ضد غلاء الأسعار" بالنزهة
نائب محافظ القاهرة يتفقد مبادرة "معاً ضد غلاء الأسعار" بالنزهة
نائب محافظ القاهرة يتفقد مبادرة "معاً ضد غلاء الأسعار" بالنزهة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

معًا ضد غلاء الأسعار مبادرة اللحوم الأهالي ائتلاف النزهة

أخبار تهمك

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ يوم

عاجل - تركي آل الشيخ يتنازل عن كافة القضايا ضد جماهير الأهلي

منذ نصف ساعة

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ يومين

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

ساديو ماني يوجه ضربة موجعة إلى محمد صلاح

منذ ساعة و 6 دقيقة

فرانس فوتبول ترد على أنباء فوز رونالدو بالكرة الذهبية

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ حوالي 6 ساعات

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ يوم

رد قوي لوزير النقل على دعوات استقالته بعد واقعة ضحية التذكرة

منذ حوالي 9 ساعات

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ حوالي 5 ساعات

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الزمالك يحسم موقفه من الصفقات الشتوية الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 13 ساعة

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ يوم

الغندور يرشح صفقتين من العيار الثقيل للزمالك

منذ أقل من ساعة

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

أمن كفر الشيخ يطلق مبادرة "تحيا مصر.. معنا من أجل التنمية"

مستقبل وطن يوزع 32 طن بطاطس على مدار 4 أيام بالدقهلية

"اللحمة بـ90 جنيه".. جزارو الأقصر يدشنون مبادرة لمحاربة الغلاء

طرح بطاطس بأسعار مخفضة لأهالي كفر سعد بدمياط

لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين منفذ الجمعية الشرعية بالخارجة يقدم لحوم بـ90 جنيهًا طوال شهر رمضان

قافلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بكفر الشيخ "صور"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:26 م

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

05:31 م

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

02:26 م

الغندور يرشح صفقتين من العيار الثقيل للزمالك

07:56 م

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

06:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status