Advertisements
Advertisements
Advertisements

فيدال يعلق على اهتمام إنتر ميلان بضمه

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:42 م
Advertisements
فيدال
فيدال
Advertisements
علق التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني ومنتخب تشيلي على أنباء إهتمام نادي إنتر ميلان الإيطالي بضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.


وأبدى فيدال سعادته في العودة للتدرب مرة أخرى تحت قيادة أنطونيو كونتي مدرب نادي إنتر ميلان.


يذكر أن فيدال كان قد تدرب من قبل تحت قيادة كونتي خلال فترة تواجده في صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.


وقال فيدال في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "‏اهتمام الانتر ؟ هذا يذكرني بالأشياء الجميلة التي عشتها مع كونتي، تطورت كثيراً بمساعدته، في كرة القدم الشيء الأساسي هو الثقة وعندما يعطيك المدرب ثقته يمكنك تقديم الكثير".


ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 19 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة، حيث تعرض الفريق للعديد من النتائج السلبية في بداية الموسم، قبل أن يستعيد قوته من جديد، بفضل الثلاثي الهجومي ليونيل ميسي، والفرنسي أنطوان جريزمان، والمهاجم لويس سواريز.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل - تركي آل الشيخ يتنازل عن كافة القضايا ضد جماهير الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 13 ساعة

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ ساعتين و 26 دقيقة

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ يومين

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ ساعتين

رد قوي لوزير النقل على دعوات استقالته بعد واقعة ضحية التذكرة

منذ حوالي 9 ساعات

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ حوالي 12 ساعة

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ يوم

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ حوالي 5 ساعات

ساديو ماني يوجه ضربة موجعة إلى محمد صلاح

منذ ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ يوم

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ يوم

فرانس فوتبول ترد على أنباء فوز رونالدو بالكرة الذهبية

منذ ساعة و 20 دقيقة

الزمالك يحسم موقفه من الصفقات الشتوية الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

الغندور يرشح صفقتين من العيار الثقيل للزمالك

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:26 م

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

05:31 م

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

02:26 م

الغندور يرشح صفقتين من العيار الثقيل للزمالك

07:56 م

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

06:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status