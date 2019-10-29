فيدال يعلق على اهتمام إنتر ميلان بضمه

علق التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني ومنتخب تشيلي على أنباء إهتمام نادي إنتر ميلان الإيطالي بضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.









وأبدى فيدال سعادته في العودة للتدرب مرة أخرى تحت قيادة أنطونيو كونتي مدرب نادي إنتر ميلان.









يذكر أن فيدال كان قد تدرب من قبل تحت قيادة كونتي خلال فترة تواجده في صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.









وقال فيدال في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "‏اهتمام الانتر ؟ هذا يذكرني بالأشياء الجميلة التي عشتها مع كونتي، تطورت كثيراً بمساعدته، في كرة القدم الشيء الأساسي هو الثقة وعندما يعطيك المدرب ثقته يمكنك تقديم الكثير".









ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 19 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة، حيث تعرض الفريق للعديد من النتائج السلبية في بداية الموسم، قبل أن يستعيد قوته من جديد، بفضل الثلاثي الهجومي ليونيل ميسي، والفرنسي أنطوان جريزمان، والمهاجم لويس سواريز.



