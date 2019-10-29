تكريم سهير عبدالقادر رئيسة مهرجان الافروصيني من مركز منيب للفنون النوبية

كرم مركز منيب للثقافة والفنون النوبية، بمحافظة أسوان التي يقام بيها فعليات الدورة الرابعة لمهرجان الافروصيني، الدكتورة سهير عبدالقادر رئيسة المهرجان، وموسسة ملتقى أولادنا، على مجهودها في نشر الفن والثقافة النوبية حول العالم من خلال فعليات المهرجان.





ومن جانبها عبر الدكتورة سهير عبدالقادر عن سعادتها البالغة بالتكريم، مشيرة إلى أن الفضل في النجاح الذي وصلت اليه يرجع الى الله سبحانه وتعالى، ثم فريق عملها الذي يستندها ويقدم لها الدعم المعنوي في كل خطوة، مضيفه إلى أن أسوان من أقرب المحافظات إلى قلبها وتتنمى إقامه فاعليات شهرية داخل المحافظة.





وتضم فاعليات المهرجان "فنون استعراضية فلكلورية ومشغولات يدوية ومأكولات شعبية وأفلام روائية، وفنون تشكيلية، وموسيقات الشعوب".





بالإضافة إلى عروض موسيقية وفقرات فنية بالأتوبيس المكشوف بشوارع مدينة أسوان، مشيرة إلى أن الفاعليات ستبدأ بحفل بمعابد فيلة.





ومن المقرر أن يكرم فريق "بلاك تيما"، الذي يعد أحد الفرق الذي ساهمت في إعادة إحياء الفن النوبي بأشكال تناسب الجيل الحالي، وهي فرقة مصرية تأسست في عـام 2004 تميزت بالتنوع في الموسـيقى وأسلوبها، وآخر ألبوم لها "لون الكاكاو".





يذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان الفنون والفلكلورالأفروصينى تستمر حتي 31 اكتوبر بمحافظة أسوان تزامنا مع إعلان الرئيس السيسي أسوان عاصمة للشباب الإفريقي، كما تقام تحت رعاية كل من وزارة الثفافة ووزارة السياحة المصرية التي أدرجته بأجندة فعالياتها وكذلك وزارة الشباب والرياضة التي أدرجت المهرجان أيضا في أجندة فاعلياتها ووزارة التضامن والهجرة والآثار والخارجية المصرية بهدف دعم العلاقات المصريه الإفريقية والصينية.





على الصعيدين الثقافي والسياحي، وكذلك محافظة أسوان التي قدمت كل الدعم والتسهيلات الممكنة للمهرجان ليكون مهرجانا لأهل أسوان.



