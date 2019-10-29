أحمد موسى: مصر مستقرة.. و"ربنا يديم علينا نعمة الأمن"





قال الإعلامي أحمد موسى، إن الوضع في مصر مستقر، و"ربنا يديم علينا نعمة الأمن"، منوها بأن هناك 450 عملية إرهابية وقعت في مصر خلال 2014، حتى وصلنا إلى أن العمليات الإرهابية في 2019 لم تتعدى 10 عمليات، وذلك نتيجة جهد رجال الأمن.وأشار "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إلى أنه لابد أن نظل داعمين لمؤسسات بلدنا حتى ندفع مصر للأمام، منوها إلى أن مصر بلد مستهدف، وأي عملية إرهابية بها تؤثر على الوضع العام بها.ولفت إلى أن قوات الأمن نجحت اليوم في تصفية 13 إرهابيا خلال مداهمة وكر للعناصر الإرهابية بالعريش، معلقا: "تخيلوا لو لم يصفوا كان هيحصل إيه، وهينفذوا عمليات فين"، مضيفا: "كل اللي نفذوا العملية الأمنية رجالة، ومش عارفين هيرجعوا ولا لاء".