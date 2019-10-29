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عاجل - تركي آل الشيخ يتنازل عن كافة القضايا ضد جماهير الأهلي

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:24 م
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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
علي نبوي
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أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني تنازله عن كافة القضايا التي اتخذت ضد عدد من جماهير النادي الأهلي.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"لم اكن اعلم ان هناك عدد من جماهير الاهلي بعد سب والدتي اتخذ ضدهم اجراء نظامي".

 

وأضاف :"انا مسامح في حقي فهم اخواني واحبابي وساكلف المحامي الخاص بي بمتابعة قضيتهم حتي خروجهم متكفلا بكافة المصاريف ومساعدتهم بعد ذالك".

وكان آل الشيخ قد أرسل اليوم الثلاثاء وفدًا إلى منزل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للاطمئنان عليه، متمنيًا له الشفاء العاجل.

وجاءت زيارة الوفد الخاص بالمستشار تركي آل الشيخ للكابتن محمود الخطيب، من أجل الإطمئنان على حالته الصحية والتأكيد على تمنياته بالشفاء العاجل وعودته إلى مهام عمله.

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الكلمات المفتاحية

نادي الميريا محمود الخطيب تركي آل الشيخ النادي الأهلي الأهلي

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