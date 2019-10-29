فوز الدخان وجولدي وأبو النمرس وسقوط المعادي وتعادل الصيد بالقسم الثالث



شهدت لقاءات الاسبوع الثالث بالمجموعة الخامسة، من دوري القسم الثالث، والتي أقيمت اليوم الثلاثاء، تعادل الصيد أمام القومي بهدفين لكل منهما، في المباراة التي اقيمت على ملعب الصيد.



افتتح القومي التسجيل عن طريق لاعبه ممدوح رأفت (بيسا) في الدقيقة 21 من الشوط الأول ثم ادرك أصحاب الأرض التعادل عن طريق لاعبه محمد طارق (سفروتة) في الدقيقة 46 من ركلة جزاء سددها يمين مرمي القومي وبعدها بخمس دقائق احرز نفس اللاعب هدف الصيد الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ونجح اللاعب ممدوح رأفت(بيسا) في ادرك التعادل للضيوف في الدقيقة 52 من الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لكلا الفريقين، ليرتفع رصيد الصيد الي نقطتين ليصعد للمركز الثالث عشر ويرتفع رصيد القومي الي نقطتين ويتبقي له مباراة مؤجلة امام العياط والتي ستحدد موعدها فيما بعد.





وفاز فريق الصف على الاتصالات بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيد الصف الي ست نقاط بالمركز الثالث ويتجمد رصيد الاتصالات عند ست نقاط رغم تصدره للمجموعة.



وتلقي البدرشين خسارته الأولي أمام جولدي بهدف نظيف، ليرتفع رصيد جولدي الي ست نقاط ليصعد للمركز الرابع ويتجمد رصيد البدرشين عند ثلاث نقاط ليهبط للمركز الحادي عشر.



وفاز الدخان بملعبه على حساب فريق حلوان العام بهدف نظيف ليرتفع رصيده الي ست نقاط ليصعد للمركز الثاني ويتجمد رصيد حلوان العام عند ثلاث نقاط ليهبط للمركز العاشر.



ونجح بشتيل في الفوز على جينيس بشق بثلاث أهداف مقابل هدفين ليحقق بشتيل أول ثلاث نقاط، ليرتفع رصيده الي خمس نقاط ليصعد للمركز الخامس ويتجمد رصيد جينيس عند ثلاث نقاط ليهبط للمركز التاسع.



وتغلب أبو النمرس على العياط خارج الديار بهدف نظيف، ليرتفع رصيده الي اربع نقاط ليصعد الي المركز السابع ويتذيل العياط جدول الترتيب برصيد نقطة ويتبقي له لقاء مؤجل امام القومي خارج الديار.



وسقط المعادي على ملعبه ووسط جماهيره اثر خسارته برباعية نظيفة أمام أكتوبر، ليتجمد رصيد المعادي عند 4 نقاط ليهبط للمركز الثامن ويرتفع رصيد أكتوبر الي 4 نقاط ليصعد للمركز السادس.





ترتيب المجموعة الخامسة



1- الإتصالات 6 نقاط

2- الدخان 6 نقاط

3- الصف 6 نقاط

4- جولدي 6 نقاط

5- بشتيل 5 نقاط

6- أكتوبر 4 نقاط

7- أبو النمرس 4 نقاط

8- المعادي 4 نقاط

9- جينيس 3 نقاط

10- حلوان العام 3 نقاط

11- البدرشين 3 نقاط

12- القومي نقطتين

13- الصيد نقطتين

14- العياط نقطة واحدة



