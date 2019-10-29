محافظ الغربية يشدد على اتباع كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية (صور)

أصدر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، توجيهاته المشددة بقيام الوحدات المحلية وإدارات الإنارة وشركة الكهرباء بتشكيل لجان للمرور على كافة أعمدة الإنارة كلًا في نطاق مسئوليته لتلافى أي خطأ فنى في توصيل الكهرباء وإصلاح أي تلفيات في كشافات الإنارة.



كذلك التنسيق مع مباحث الكهرباء وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مواطن قام بتوصيل الكهرباء بطريقة مخالفة إلى منِشأة خاصة مع قيام العناصر الفنية بالكهرباء برد الشيء لأصله فيما يتعلق بهذه المخالفات.



جاء ذلك خلال رئاسته لجلسة المجلس التنفيذي بقاعة الإجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور نائب مدير أمن الغربية والقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة.



بدأ الإجتماع بالتصديق على الجلسة السابقة ومتابعة تنفيذ ما تم من توجيهات صادرة خلالها.



وخلال المجلس؛ شدد محافظ الغربية على جميع الجهات بإتباع كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على حياة المواطنين، مكلفًا رؤساء المدن والأحياء بالاستمرار في المرور الدوري على أعمدة الإنارة وتغطية أي فتحات توجد بها أو أي أسلاك عارية.