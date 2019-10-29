Advertisements
Advertisements
Advertisements

هتافات ضد مرتضى منصور داخل مكتب نقيب الصحفيين

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:20 م
Advertisements
تجمع الصحفيين داخل مكتب النقيب
تجمع الصحفيين داخل مكتب النقيب
ميسون أبو الحسن
Advertisements
تجمع عدد من الصحفيين بمكتب النقيب ضياء رشوان، مرددين هتافات ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وذلك بعد تطاوله على عدد من الزملاء وأعضاء مجلس النقابة.

وردد الزملاء هتافات: "يسقط يسقط مرتضى منصور"، رافضين محاولات الصلح التي قام بها ضياء رشوان أمس، برعاية من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وكان بدأ اجتماع مجلس نقابة الصحفيين الدوري، برئاسة الدكتور ضياء رشوان؛ لمناقشة شؤون الأعضاء والنقابة والعاملين والموظفين.

ومن المقرر أن يعتمد المجلس في اجتماعه، نتيجة لجنة القيد لجدول المشتغلين، بالإضافة إلى مناقشة ملف تكويد الصحف الجديدة.

كما يناقش الاجتماع ملف الإسكان، والروابط، بالإضافة إلى مستجدات أزمة جريدة التحرير وشؤون المبنى، وشؤون الموظفين، واللجان، وما يستجد من أعمال.

ويناقش الاجتماع أيضًا أزمة النقابة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والتي اندلعت منذ يومين، انتهت بمحاولة صلح أمس، رفضها عدد من أعضاء الجمعية العمومية، بالإضافة إلى خطاب تلقاه من مرتضى منصور، اليوم.

وكان مرتضى منصور كان قد توجه بسيل من السباب لعضو مجلس النقابة محمود كامل وعدد من الزملاء الصحفيين، أول أمس، خلال حلقة لبرنامج الزمالك اليوم، وهو ما رفضه عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية؛ حيث رفضوا الصلح واستمرت دعوات الاحتشاد رفضًا لذلك.

وكان المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، أعلنوا عن انتهاء مشكلة الصحفيين مع النادي الأبيض.


وبث برنامج "الزمالك اليوم"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، مقطع فيديو لزيارة "منصور" إلى نقابة الصحفيين حيث أعرب عن تقديره واحترامه للنقابة وأعضائها ورئيسها، ودعا "رشوان" إلى زيارة القلعة البيضاء.


وأكد "منصور" أنه منذ عمله في النيابة وهو دائم التواجد بنقابة الصحفيين، وأنه يحترم جميع أعضائها، مشيرا إلى أنه سيقدم 250 عضوية بنفس الشروط القديمة لأعضاء النقابة، لافتا إلى أن هذا "هدية" إلى النقيب ضياء رشوان.


من جانبه أكد "رشوان" احترام وتقدير الصحفيين لنادي الزمالك، مشددا على أنه مع محاسبة أي شخص يخطئ.

وفي نهاية اللقاء تصافح الطرفان.


وشهدت الأيام الماضية أزمة بين النقابة ونادي الزمالك، على خلفية قرارات النادي بمنع الصحفيين من الدخول، وأعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين عن رفضه التام لقرارات النادي المخالفة للقانون وأدان السب والقذف في حق أعضاء النقابة معلنا اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين ضياء رشوان الفجر أزمة مرتضى منصور مع الصحفيين

أخبار تهمك

الزمالك يحسم موقفه من الصفقات الشتوية الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ حوالي 12 ساعة

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يتنازل عن كافة القضايا ضد جماهير الأهلي

منذ نصف ساعة

رد قوي لوزير النقل على دعوات استقالته بعد واقعة ضحية التذكرة

منذ حوالي 9 ساعات

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ يوم

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ حوالي 5 ساعات

ساديو ماني يوجه ضربة موجعة إلى محمد صلاح

منذ ساعة و 6 دقيقة

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ يوم

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

فرانس فوتبول ترد على أنباء فوز رونالدو بالكرة الذهبية

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ حوالي 6 ساعات

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ يوم

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ يومين

الغندور يرشح صفقتين من العيار الثقيل للزمالك

منذ أقل من ساعة

3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. بيان مشترك من نقيب الصحفيين ومرتضي منصور بعد قليل

مرتضى منصور وضياء رشوان يعلنان انتهاء أزمة "الصحفيين" مع الزمالك

رغم الصلح.. استمرار دعوات الاحتشاد داخل نقابة الصحفيين ضد مرتضى منصور

'الزناتي' يرفض صلح نقيب الصحفيين مع رئيس نادي الزمالك

هشام يونس: هذا موقفي من "جمهورية مرتضى منصور"

اليوم.. مجلس 'الصحفيين' يعتمد لجنة المشتغلين ويناقش التكويد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:26 م

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

05:31 م

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

02:26 م

الغندور يرشح صفقتين من العيار الثقيل للزمالك

07:56 م

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

06:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status