هتافات ضد مرتضى منصور داخل مكتب نقيب الصحفيين

تجمع عدد من الصحفيين بمكتب النقيب ضياء رشوان، مرددين هتافات ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وذلك بعد تطاوله على عدد من الزملاء وأعضاء مجلس النقابة.



وردد الزملاء هتافات: "يسقط يسقط مرتضى منصور"، رافضين محاولات الصلح التي قام بها ضياء رشوان أمس، برعاية من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



وكان بدأ اجتماع مجلس نقابة الصحفيين الدوري، برئاسة الدكتور ضياء رشوان؛ لمناقشة شؤون الأعضاء والنقابة والعاملين والموظفين.



ومن المقرر أن يعتمد المجلس في اجتماعه، نتيجة لجنة القيد لجدول المشتغلين، بالإضافة إلى مناقشة ملف تكويد الصحف الجديدة.



كما يناقش الاجتماع ملف الإسكان، والروابط، بالإضافة إلى مستجدات أزمة جريدة التحرير وشؤون المبنى، وشؤون الموظفين، واللجان، وما يستجد من أعمال.



ويناقش الاجتماع أيضًا أزمة النقابة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والتي اندلعت منذ يومين، انتهت بمحاولة صلح أمس، رفضها عدد من أعضاء الجمعية العمومية، بالإضافة إلى خطاب تلقاه من مرتضى منصور، اليوم.



وكان مرتضى منصور كان قد توجه بسيل من السباب لعضو مجلس النقابة محمود كامل وعدد من الزملاء الصحفيين، أول أمس، خلال حلقة لبرنامج الزمالك اليوم، وهو ما رفضه عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية؛ حيث رفضوا الصلح واستمرت دعوات الاحتشاد رفضًا لذلك.



وكان المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، أعلنوا عن انتهاء مشكلة الصحفيين مع النادي الأبيض.





وبث برنامج "الزمالك اليوم"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، مقطع فيديو لزيارة "منصور" إلى نقابة الصحفيين حيث أعرب عن تقديره واحترامه للنقابة وأعضائها ورئيسها، ودعا "رشوان" إلى زيارة القلعة البيضاء.





وأكد "منصور" أنه منذ عمله في النيابة وهو دائم التواجد بنقابة الصحفيين، وأنه يحترم جميع أعضائها، مشيرا إلى أنه سيقدم 250 عضوية بنفس الشروط القديمة لأعضاء النقابة، لافتا إلى أن هذا "هدية" إلى النقيب ضياء رشوان.





من جانبه أكد "رشوان" احترام وتقدير الصحفيين لنادي الزمالك، مشددا على أنه مع محاسبة أي شخص يخطئ.



وفي نهاية اللقاء تصافح الطرفان.





وشهدت الأيام الماضية أزمة بين النقابة ونادي الزمالك، على خلفية قرارات النادي بمنع الصحفيين من الدخول، وأعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين عن رفضه التام لقرارات النادي المخالفة للقانون وأدان السب والقذف في حق أعضاء النقابة معلنا اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

