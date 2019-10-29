اسعار حلاوة المولد النبوي 2019 في أشهر محلات مصر (إيتوال - العبد - تسيباس - لابوار)

نقدم لكم اسعار حلاوة المولد في أشهر محلات مصر.. اسعار حلاوة المولد في ا يتوال - اسعار حلاوة المولد في العبد - اسعار حلاوة المولد في تسيباس - اسعار حلاوة المولد في لابوار





يترقب جميع المصريين موعد المولد النبوي 2019، الموافق 9 نوفمبر 2019، وتتعدد طرق الاحتفال بها في مختلف بقاع الأرض، وتختلف في مصر الأجواء الاحتفالية، حيث أن بدأت جميع المحلات في طرح حلويات المولد النبوي الشريف 2019، ونستعرض لكم في هذا المقال أسعار حلاوة المولد النبوي 2019 في أشهر المحلات في مصر .





* أسعار حلاوة المولد النبوي 2019:-





حلوي المولد النبوي في محلات العبد - El Abd :





- حلاوة المولد النبوي مشكل علبة رقم 1 تحتوي على 38 صنفا، بـ 440 جنيهًا.





- حلاوة المولد النبوي مشكل علبة رقم 2 تحتوي على 34 صنفًا، بـ 340 جنيهًا.





- حلاوة المولد النبوي مشكل علبة رقم 3 تحتوي على 26 صنفًا، بـ 245 جنيهًا.





- حلاوة المولد النبوي مشكل علبة رقم 4 تحتوي على 23 صنفًا، بـ 185 جنيهًا.





- حلاوة المولد النبوي مشكل علبة رقم 5 تحتوي على 19 صنفًا، بـ 120 جنيهًا.





- حلاوة المولد النبوي مشكل علبة رقم 6 تحتوي على 16 صنفًا، بـ 78 جنيهًا.





- حلاوة المولد النبوي مشكل علبة رقم 7 تحتوي على 11 صنفًا، بـ 50 جنيهًا.





حلوي المولد النبوي في محلات تسيباس - Tseppas :





- حلوي المولد النبوي علبة بها 8 أصناف بـ 35 جنيهًا.





- حلوى المولد النبوي علبة بها 14 صنفا بـ 85 جنيهًا.





- حلوى المولد النبوي علبة بها 18 صنفا بـ 155 جنيهًا.





- حلوى المولد النبوي علبة شوجر فري بـ 199 جنيهًا.





- حلوى المولد النبوي علبة لوكس صغيرة بـ 235 جنيهًا.





- حلوى المولد النبوي علبة لوكس وسط بـ 315 جنيهًا.





- حلوى المولد النبوي علبة لوكس كبيرة بـ 395 جنيهًا.





- حلوى المولد النبوي علبة فاخرة صغيرة بـ 570 جنيهًا.





- حلوى المولد النبوي علبة فاخرة وسط بـ 855 جنيهًا.





- حلوى المولد النبوي علبة فاخرة كبيرة بـ 1290 جنيهًا.





حلوي المولد النبوي في محلات إيتوال - Etoile :





- حلوى المولد النبوي علبة مشكل لوكس 20 صنفًا، بـ 205 جنيهًا.





- حلوى المولد النبوي علبة مشكل فاخر 21 صنفًا، بـ 145 جنيهًا.





- حلوى المولد النبوي علبة بها 23 صنفًا، بـ 195 جنيهًا.





حلوى المولد النبوي في محلات لابوار - La Poire: