"توب وجيبة قصيرة" مي عمر تشعل "إنستجرام" بأحدث ظهور لها

تحرص الفنانة مى عمر على مشاركة جمهورها صور من يومياتها الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت الفنانة مى عمر صورة جديدة لها، ظهرت فى الصورة وهى ترتدى توب باللون الفضى، جيبة قصيرة باللون الأبيض، وجاكيت باللون الرمادى، وبوت باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا، وممسكة شنطة زرقاء فى يديها، ووضعت ميك أب هادئ يتناسب مع إطلالتها الرائعة، وحظيت الصورة على إعجابا كببرا من قبل متابعيها.





وظهرت الفنانة مي عمر في الأيام الماضية بإطلالات عديدة أحدثت من خلالها ضجة هائلة على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وظهرت فى هذه الإطلالات برفقة زوجها المخرج محمد سامي،وحظيت هذه الإطلالات على اعجاب بعض متابعيها، والبعض الآخر ووصفها بأنها تتعمد إثارة الجدل.



يشار أن آخر أعمال الفنانة مي عمر، الدرامية مشاركتها فى مسلسل "ولد الغلابة"، والمسلسل بطولة أحمد السقا، إنجي المقدم ، محمد ممدوح، هبة مجدي، صفاء الطوخي، إدوارد، كريم عفيفي، سلوى عثمان، ريم سامي، هادى الجيار، مجدى بدر،والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامى، إنتاج صادق الصباح، وتم تكريمها مؤخرا في مهرجان القنوات الفضائية عن شخصية"فرح" التى قامت بتجسيدها داخل أحداث المسلسل.



ودارت أحداث المسلسل حول شخصية رجل صعيدي يُدعى عيسى جسدها الفنان أحمد السقاو يعاني من الفقر،وترغمه الظروف على العمل في مهنتين هما مدرس تاريخ بإحدى المدارس الحكومية، و سائق لدى تاجر مخدرات يدعى ضاحى الكيال جسد دوره الفنان محمد ممدوح ،وتتصاعد الأحداث، ويجبر على فعل أشياء تخالف مبادئه واضطر للعمل معه نظرا لحاجة والدته لإجراء جراحة لزرع الكبد لكى ينقذ حياتها، ولكنها تتوفى بعد أن يدبر المال لها، ، وتبدأ الحرب بينه وبين أخوته، وعصابة تهريب المخدرات.