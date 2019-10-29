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أسعار الذهب تواصل التراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:13 م
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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واصلت أسعار الذهب التراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي ليسجل أدني مستوي في أسبوع، مع ترقب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي وسط توقعات تتجاوز 97 بالمائة عن خفض معدل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس.

وتراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري بعكس التوقعات، فيما ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية المعلقة للشهر الثاني على التوالي.

وهبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو 0.3 بالمائة أو 5.10 دولار ليسجل 1490.70 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 22 أكتوبر الجاري.

وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 1488.84 دولار للأوقية.

واستقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند 97.711.
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الكلمات المفتاحية

سعر الذهب سعر التسليم الفوري العقود الأجلة أسعار الذهب

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