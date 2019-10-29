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لأول مرة.. مفاجآت جديدة يكشفها شقيق ضحية "تذكرة الموت" (فيديو)

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:18 م
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ضحية القطار
ضحية القطار
كساب أحمد
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قال تامر عيد، شقيق ضحية كمسري قطار الاسكندرية، إن جميع المصريين وقفوا بجانبه في هذا الحادث، وهذا شيء ليس جديد على الشعب المصري، معقبًا: "الناس كلها وقفت جنبي ودعمتني".

وتابع "عبد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن شقيقه شاب عمره 23 عامًا، وكان يعمل لتوفير بعض نفقاته الشخصية، ويتحصل على بعض الأموال من أهله مثلما يحدث مع أي شاب، وعندما سافر إلى الإسكندرية لقضاء أسبوع مع أحد أصدقائه في شقة خاصة بالعائلة، قام بصرف جميع أمواله.

وتابع باكيًا: "أنا عارف المصريين إنهم هيقفوا جنبي وهيدعموني، لأن أخويا معملش حاجة وما يستهلش إنه يموت الموتة البشعة دي، حسبي الله ونعم الوكيل".

وكانت قد أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه فى أثناء مسير قطار 934 مكيف الإسكندرية الأقصر وخلال قيام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة امتنعا عن دفع الأجرة، وفى أثناء تهدية القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، قاما بالنزول من القطار خلال مسيره، ما أدى إلى سقوط أحدهم أسفل عجلاته وتوفى فى الحال وأصيب الآخر، وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا العام.


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