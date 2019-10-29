الشركات تتوسع في استخدام الأدوات المالية الغير مصرفية ونمو ملحوظ للتوريق

ازداد توجه الشركات للإستفادة من الأدوات المالية الغير مصرفية (تخصيم، تأجير تمويلي، توريق)، من أجل توفير السيولة والتمويل للتوسع فى الأنشطة، لتجنب الإقتراض مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وشهدت عمليات التوريق نمو ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، حيث قامت شركة بالم هيلز العقارية بالاستمرار في الإتجاه نحو عمليات التوريق ليبلغ حجم الاصدار الرابع 776 مليون جنيه وأدارته شركة ثورة كابيتال، ونفذت المجموعة المالية هيرميس اليوم أول عملية توريق قصيرة الأجل لشركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان بقيمة إجمالية وصلت إلى 184 مليون جنيه.

ما هي عملية التوريق ؟

قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، إن عمليات التوريق بدأت في مصر منذ أكثر 10 سنوات وبدأت تزدهر في أخر ثلاث سنوات الماضية وبلغ عدد الإصدارات حتى الأن أكثر من 10 إصدارات.

وتابع" سامي" خلال تصريحات صحفية للفجر، أن عملية التوريق يعني أن يكون لدي الشركة حقوق مستقبلية مثل مديونيات عاملة ناتجة من بيع سيارات او عقارات او سلع معمرة بالتقسيط، وتريد الشركة أن تحصل على تلك المديونيات في الوقت الحالى، فتقوم بالتوجة إلى أحد شركات التوريق التي تقوم بأصدار سندات لها بضمان تلك المديونيات، لتحصل على اموال تلك المديونيات بشكل فوري لتعزيز نشاطها الاقتصادي وإستكمال مشروعتها دون اللجواء إلى الاقتراض مرتفع التكلفة.





وأضاف، أن عملية التوريق يعني ببسساطة التنازل عن مديونية الشركات لتكون تحت تصرف شركات التوريق لتحصل علي مقابل نقدي، وتنتقل تلك الحقوق المستقبلية لشركة التوريق والتي بدورها تصدر سندات توريق يشتريها المستثمرون.





أهمية نشاط التوريق

قالت حنان رمسيس خبيرة الاقتصادية، إن عمليات التوريق بجانب توفيرها التمويل للشركات، تساعد على تطبيق سياسة الدولة في الميكنة وتحويل جميع المعاملات المالية إلى إلكترونية لايستخدم فيها النقود بطريقة مباشرة.





وأضافت "رمسيس" خلال تصريحات للفجر، أنها تتوقع زيادة نشاط التوريق خلال الفترة المقبلة خاصة مع توسع عدد من الشركات في تقديم عمليات البيع بالتقسيط للجمهور الذي اصبح يفضلها عن الشراء الفوري.

واكدت رمسيس أن عملية التوريق ستساعد علي تنشيط تداولات البورصة عبر إضافة أدوات استثمارية جديدة تلبي طلبات صناديق الاستثمار، كما أن التوسع في طرح شركات من هذا القبيل يدعم قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك.



