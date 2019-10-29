أبو بكر عن إقالة وزير النقل: "يعني لو أمين شرطة قتل مواطن نقيل وزير الداخلية!"





وكانت قد أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه فى أثناء مسير قطار 934 مكيف الإسكندرية الأقصر وخلال قيام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة امتنعا عن دفع الأجرة، وفى أثناء تهدية القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، قاما بالنزول من القطار خلال مسيره، ما أدى إلى سقوط أحدهم أسفل عجلاته وتوفى فى الحال وأصيب الآخر، وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا العام.









قال الإعلامي خالد أبو، إن الدولة لم ولن تصمت عن واقعة ضحية القطار، حيث سيصدر النائب العام بيانا تفصيليا عن الواقعة خلال الساعات القادمة، كما توجه وزير النقل إلى أسرة المتوفي، وأكد لهم أن حق ابنهم لن يضيع.وأشار "أبو بكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن الخطأ الوحيد لوزارة النقل في الواقعة كان البيان الذي صدر عن الوزارة بشأن الواقعة، ولكن بخلاف البيان فإن تصرفات وزير النقل "تعظيم سلام".وأضاف أن النائب العام لم يصدر بيان حتى الآن حتى يكون قد وصل للحقيقة المجردة، لافتا إلى أن وزير النقل أكد أنه سيكون هناك برنامج تأهيلي وتدريبي عاجل للمتعاملين مع ركاب القطارات، مبديا دهشته من المطالبة بإقالة وزير النقل بعد تلك الواقعة، معلقا: "يعني لو أمين شرطة قتل مواطن نقيل وزير الداخلية".وتساءل، هل إقالة الوزير سيحل مشاكلنا؟، معقبا: "الوزير بشر، وشغلانة الوزير مبقتش ممتعة في مصر، والدولة لم تعد تطرمخ على أي موضوع طوال الخمس سنوات الماضية".