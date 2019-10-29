هل قبل ميشيل عون استقالة الحريري؟

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون اليوم رئيس الحكومة سعد الحريري الذي تقدم له باستقالته.

وكان الحريري قد أعلن في وقت سابق اليوم أنه يضع استقالة حكومته في تصرف رئيس الجمهورية، إثر المظاهرات المستمرة منذ حوالي الأسبوعين في لبنان والمطالبة برحيل جميع الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، بسبب اتهامها بالفساد.

واجتمع الحريري بعون في قصر الرئاسة ببعبدا في لقاء دام لبضعة دقائق فقط، غادر بعده الحريري دون الإدلاء بأي تصريح.

وإثر الاجتماع ورد على حساب رئاسة الجمهورية اللبنانية على "تويتر" تغريدة جاء فيها: "رئيس الحكومة سعد الحريري قدم كتاب استقالته إلى الرئيس عون: مقتنع بضرورة إحداث صدمة إيجابية وتأليف حكومة قادرة على مواجهة التحديات".

ومن جهته، قال مصدر بالرئاسة لوكالة "رويترز" إن عون يدرس خطاب استقالة الحريري وإنه لن يطلب من الحكومة الاستمرار في "تسيير الأعمال" اليوم الثلاثاء.

ويتعين على رئيس البلاد إجراء استشارات مع النواب للوقوف على آرائهم ومعرفة الشخصية التي سيختارونها لتولي تشكيل حكومة تقود البلاد في أصعب مرحلة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت بالبلاد بين عامي 1975 و1990.

وسعى الحريري خلال الأسبوع الماضي إلى نزع فتيل الغضب الشعبي وذلك من خلال حزمة إصلاحات اتفق عليها مع الأطراف الأخرى في حكومته الائتلافية التي تضم حزب الله. وتشمل هذه الحزمة مكافحة الفساد وإصلاحات اقتصادية تأخرت كثيرا.

لكن الكثير من المحتجين الذين تشمل مطالبهم استقالة الحكومة لم يشعر بالرضا بسبب عدم وجود إجراءات فورية لتطبيق تلك الإصلاحات.