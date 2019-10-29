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"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:20 م
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نضال الشافعي
نضال الشافعي
كريم هاشم – تصوير: أحمد علي - ياسيمن عليوه
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كرم موقع "الفجر الفني"، اليوم الثلاثاء، النجم نضال الشافعي، عن دوره في مسلسل "قيد عائلي" بمقر موقع بوابة الفجر.

وحضر الندوة الدكتور مصطفى ثابت رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الفجر، وأحمد رمضان مدير تحرير الفجر الفني.

 

وتحدث "الشافعي" عن بدايته مشيرًا أنه لم يكن متفوقًا في الدارسة والثانوية العامة وكان مجموعه ضعيف جدًا، ولكنه فضل دخول أكاديمة الفنون لدراسة الفن وأصبح نضال الشافعي، متفوقًا في الدراسة الجامعية على عكس الدارسة ماقبل الجامعية حيث حصل على تقدير "امتياز".


وتطرق الحديث عن كيفية تجسيد نضال لأدوار الكوميديا مشيراً أنها أثناء تواجده في الفترة المعهد كان دائمًا مايقدم أدوار شخصيات تاريخية بعيدة تمام البعد عن الكوميديا مثل "ماكبث" لوليم شاكسبير وهذه النوعية من الأدوار .

 

وأشار "الشافعي" أن مسرحية "الملك لير"، من أهم المسرحيات التي حدثت على مر التاريخ لوجود القيمة الكبيرة الدكتور يحيي الفخراني، وقال نضال أن العمل معه قيمة كبيرة وأضاف لأي فنان، وشكر المخرج مجدى الهوارى على هذه الخطوة، بأن يتبنى القطاع المسرحي الخاص عرض مثل هذه الأعمال الكلاسيكية، لأن ذلك يعد طرحًا جديدًا من نوعه على المسرح الخاص، وأعتبره إضافة مهمة له، لأن القطاع الخاص دائما يتجه لإنتاج الأعمال السهل تسويقها لتحقيق مكسب مالي، كالمسرحيات الكوميدية.

 

ولكن هذه الخطوة العبقرية هى إعادة لبناء المسرح الخاص من جديد، والحمدلله المسرحية من الأعمال التى نستطيع أن ننافس بها عالميا، وسعيد بكونى فردا فى هذه المنظومة.


وأضاف "الشافعي" عن أعمال محمد رمضان قائلًا: أن رمضان بدأ وأستغل الفرصة وأنه الآن معجب بإختيار أدواره والنضج الذي يعيشه.


وأردف "الشافعي" أن الأسرة عليها دور كبير في تغذية العقول وثقافة أبنائها بإرشادهم للعمل الذي يجب أن يشاهدوه قائلًا: " في العيد لما الأبناء يأخذون العيدية من أبائهم ويدخلون السينمات لكي يشاهدوا الأفلام .. هل ينصحوهم بدخول الفلم ويمنعوهم من دحول البعض الآخر موضحًا أن تغذية العقول أهم بكثير من تغذية البطون.

 

وعبر "نضال" عن سعادته بالوقوف أمام الفنان عادل إمام قائًلا: "كان حلم من حياتي أتصور معاه".

 

وعن موسم الرياض قال نضال أنه كان لا يعرف عن السعودية غير العمره والحاج وعبر عن سعادته الكبيره لهذا الأنتعاش الذي تعيشه المملكة العربية السعودية من موسم ترفيهي يشهد العديد من النجوم العالمين.

 

وقال "نضال" أنه يستعد للسفر إلى الرياض هو وزملائه لعرض مسرحية "الملك لير" خلال الفترة المقبلة.


ويشارك نضال الشافعي هذه الفترة في مسلسل قيد عائلي الذي حقق نجاحًا باهرًا، وهو من "تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى .

"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
"الفجر الفني" يكرم نضال الشافعي (صور)
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الكلمات المفتاحية

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