خبير: قطر الدولة الوحيدة المتفقة مع جماعة الإخوان





قال سامح عيد، خبير في شئون الجماعات الإسلامية، إن قطر هي الدولة الوحيدة التي اتفقت مع جماعة الإخوان المسلمين على ألا يكون هناك تنظيم للإخوان بها، موضحًا أنها اتفقت مع الإخوان أن يتم حل التنظيم السري بها، رغم وجود مراقب لسوريا والمغرب والسودان وباقي الدول العربية.وأضاف "عيد"، خلال لقاء خاص مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الثلاثاء، أن عناصر الإخوان موجودة في قطر منذ السبعينات، لافتًا إلى أن القرضاوي قام بعمل اتحاد العلماء المسلمين، وبرنامج الشريعة والحياة الذي نشر الإسلامي السياسي في كل الدول العربية في هذا التوقيت.وأشار إلى أن مصر كان لديها كفاءات فنية وأموال، وكانت قادرة على صناعة إعلام قوي مثل الجزيرة ولكنها تأخرت كثيرًا، لافتًا إلى أن هناك حرب إعلامية حاليًا، ويجب أن تضخ مصر أموالًا على الإعلام المصري حتى يواجه هذه الحرب.