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تكريم عدد من أساتذة وطلاب "زراعة عين شمس" خلال مؤتمرها السنوي

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:10 م
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التكريم
التكريم
آية حمروشي
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افتتح الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، مؤتمر الكلية السنوى بحضور الدكتورة ولاء عبد الغني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور نبيل حسن المدني وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وا. محمد السيد أمين كلية الزراعة ولفيف من رؤساء الاقسام وأساتذة الكلية.

حيث استعرض الدكتور أحمد جلال إنجازات الكلية خلال عام في القطاعات المختلفة كما كرم سيادته وكلاء الكلية السابقين الدكتور شوقي سليم والدكتور أحمد شربيني كما تم تكريم رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المشاركين في النشر الدولي ،كما كرم الدكتور أحمد جلال الطلاب المشاركين فى تنظيم فاعليات الكلية على مدار العام.

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الكلمات المفتاحية

هيئة التدريس مؤتمر كلية الزراعة جامعة عين شمس الطلاب

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