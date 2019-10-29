صمت تنظيم داعش على مقتل "البغدادي" وبحثهم عن خليفة جديد له







التحدي

كان هناك عدد أقل من الأحاديث عبر الإنترنت بين مؤيدي الجماعات المسلحة مقارنة بالأوقات، التي قُتل فيها المقاتلون في السابق.



وأصبحت منصات التواصل الاجتماعي مثل "تويتر"، أسرع في حذف الحسابات المرتبطة بالمتشددين، في حين كثفت العديد من الدول العربية المراقبة عبر الإنترنت، هذا يفرض على المستخدمين تغيير الحسابات المشفرة باستمرار.



ومن بين مؤيدي تنظيم داعش، الذين ذهبوا إلى الإنترنت بعد إعلان ترامب بعد صمت مذهل أولي، أعرب الكثيرون عن عدم تصديقهم أو رفضوا الأخبار على أنها مزيفة.



كما حذر حساب "تليجرام" مرتبط بالتنظيم مؤيديهم من تصديق صورة مزعومة تعلن عن الوفاة، وانتهت الرسالة بـ "حفظه الله تعالى (البغدادي)"، مما يشير إلى أن الملصق ما زال يعتقد أن البغدادي كان على قيد الحياة.



وبدا أنصار آخرين على استعداد لاحتضان موته، وحثوا أنصاره على مواصلة الكفاح الجهادي في أي حال.



وكتب أحد المؤيدين على حساب "تليجرام" شخصي: "مهما حدث، تتقدم قافلة الجهاد إلى الأمام ولن تتوقف حتى إذا تم القضاء على الدولة".



وقال التميمي، إنه لم يكن هناك حداد كبير لأن الكثير من أنصار المتشددين كانوا سعداء برؤية البغدادي ميتًا لأنه في نظرهم أضر بمشروع الجهاد بقسوة جماعته من خلال فرض عقوبات مثل بتر الساقين واليدين.



وأشادت بوفاتة حياة التحرير الشام، الجماعة السنية المعروفة سابقا باسم جبهة النصرة والتي تهيمن على إدلب في شمال غرب سوريا حيث قتل البغدادي.



وقال التميمي "الأسف الوحيد الذي شعروا به هو أنهم لم يقتلوه بدلًا من القوات الأمريكية".



وعلى عكس داعش، قبل أنصار تنظيم القاعدة بسرعة مقتل البغدادي، وفقًا لمجموعة "SITE Intel"، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها والتي تراقب مواقع الجهاديين.



وقال موقع سراج الدين زريقات، وهو مسؤول سابق في جماعة سابقة مرتبطة بتنظيم القاعدة، كتائب عبد الله عزام، "كم سفك الدماء باسم الخلافة المتخيلة؟"



وفي وقت متأخر من يوم الاثنين الماضي، نشر رجل الدين السني المتشدد عبد الله المحيسيني شريط فيديو مدته 18 دقيقة يشيد بوفاة البغدادي، وحث أتباعه على ترك داعش.



وقالت إليزابيث كيندال، زميلة أبحاث أولى في الدراسات العربية والإسلامية في جامعة أكسفورد: "بالنسبة للبعض، قد تكون وفاة البغدادي هي القشة الأخيرة التي تقضي بالانسحاب من المجموعة والعودة إلى تنظيم القاعدة".



لقد استجاب أنصار تنظيم "داعش" الإرهابي، بصمت وكفر بعد أيام من وفاة زعيمهم أبو بكر البغدادي، مما يشير إلى انهيار هيكل قيادة الجماعة السنية المسلحة، التي تحاول الاتفاق على خليفة.ولم يصدر أي بيان رسمي أو الحداد على "البغدادي"، على قناة "تلغرام" الرسمية التابعة لداعش منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد الماضي، عن مقتله على أيدي قوات العمليات الخاصة في شمال غرب سوريا.كما تواصلت وكالة الأنباء "Amaq Telegram" عملها كالمعتاد، حيث نشرت منذ أكثر من 30 ادعاء بحدوث هجمات في سوريا ومصر وأفغانستان والعراق مشيدة بمقاتليها.كما كان هناك القليل من الأحاديث بين المؤيدين الجهاديين على وسائل التواصل الاجتماعي، مقارنة بمقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في عام 2011، وغيره من القادة المتشددين.وقال محللون: إن رفات قيادة تنظيم داعش كانت في حالة صدمة ربما تحاول إبقاء الجماعة متماسكة والاتفاق على خليفة قبل تأكيد مقتل البغدادي.وربما هناك الآن فوضى داخل ما تبقى من القيادة، وقال هشام الهاشمي، الخبير العراقي في الجماعات المسلحة: "لقد تم قتل المساعدين الرئيسيين وتدمير الوثائق".وقال "إنهم يريدون الاتفاق على خليفة قبل إعلان الوفاة"، مضيفًا أن الانقسام في المجموعة قد يؤخر ذلك.وأوضح محللون، أن الجماعة قد تحتاج أيضًا إلى تغيير اسمها، لأن استخدام الخلافة الإسلامية المعلنة من البغدادي لم يعد ملائمًا، بعد أن فقد شرائح من العراق وسوريا وليبيا اعتاد مقاتلوها السيطرة عليها حتى عام 2017.وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامبن إن العديد من أتباع البغدادي قتلوا أيضا.وكتب ترامب، اليوم الثلاثاء، على موقع لتدوينات القصيرة "تويتر"، أن "الجيش الأمريكي قد قتل الشخص، الذي من المحتمل أن يخلف البغدادي كزعيم لتنظيم داعش، لم يحدد ترامب من كان يشير إلى ذلك، لكن مسؤولًا رفيع المستوى بوزارة الخارجية الأمريكية أكد يوم الاثنين الماضي مقتل أبو الحسن المهاجر، الناطق الرسمي باسم داعش وشخصيته البارزة في تنظيم الدولة الإسلامية، في عملية منفصلة عن العملية التي قتلت البغدادي".وقال أيمن التميمي، إن الأمر استغرق تنظيم القاعدة، وهو جماعة سنية أخرى تتبع إيديولوجية مماثلة نفذت هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، قبل عدة أيام من تأكيد مقتل أسامة بن لادن في غارة أمريكية، باحث في جامعة سوانسي ركز على داعش.كما مرت ستة أسابيع تقريبًا قبل أن تعلن المجموعة خلفًا لبن لادن.وصرح التميمي: "يمكن لتنظيم داعش إعلان الوفاة في رسالتهم الإخبارية الأسبوعية التي يمكن أن تصدر يوم الخميس إذا تمكنوا من الاتفاق على خليفة".وتابع، إن الحاج عبد الله، نائب البغدادي، كان خلفه المحتمل، شريطة أن يكون لا يزال حيًا.وكانت هناك تقارير متضاربة قبل ما إذا كان البغدادي لا يزال على قيد الحياة بعد أن فقد تنظيم الدولة الإسلامية آخر أراضيه المهمة في سوريا في مارس، حيث لجأ منذ ذلك الحين إلى تكتيكات حرب العصابات.