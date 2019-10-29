Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. تظاهرات حاشدة بطرابلس اللبنانية احتفالا باستقالة الحريري

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:09 م
Advertisements
بوابة الفجر
حلمي رمضان
Advertisements

يتظاهر عشرات الآلاف، مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة طرابلس شمال لبنان احتفالا باستقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها.

وكان قد قدم رئيس الوزراء اللبناني، في قوت سابق من مساء اليوم، استقالته رسميا للرئيس اللبناني ميشال عون، ووصل الحريري، إلى قصر بعبدا لوضع استقالته في تصرّف الرئيس اللبناني.

وقدم رئيس الوزراء اللبناني، استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، تنفيذاً لأبرز مطالب الاحتجاجات اللبنانية غير المسبوقة، التي تجتاج البلاد منذ أكثر من أسبوعين.

وأوضح الحريري، في كلمة مباشرة وجهها إلى الشعب اللبناني، أن الاستقالة جاءت استجابة إلى مطالب الشعب، قائلا: إنه "سيتجه إلى قصر بعبدا الرئاسي من أجل تقديم الاستقالة إلى الرئيس، ميشال عون".

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، "منذ 13 يوما والشعب اللبناني ينتظر قرارا بحل سياسي يوقف التدهور، وأنا حاولت خلال هذه الفترة أن أجد مخرجا نستمع من خلاله لصوت الناس ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية".

وكانت تقارير إعلامية تحدثت في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، عن نية الحريري تقديم استقالته من رئاسة الحكومة.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ يوم

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ حوالي 10 ساعة

زيدان يعرقل انضمام الصفقة الشتوية الأولى إلى ريال مدريد

منذ ساعة

الزمالك يحسم موقفه من الصفقات الشتوية الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 11 ساعة

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ حوالي 4 ساعات

رد قوي لوزير النقل على دعوات استقالته بعد واقعة ضحية التذكرة

منذ حوالي 8 ساعات

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أسامة جلال يوقع للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ حوالي 22 ساعة

كريستيانو رونالدو يقهر ريال مدريد

منذ ساعة و 6 دقيقة

مفاجأة.. ريال مدريد يرصد مبلغا ضخما لضم نجم ليفربول

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ حوالي 5 ساعات

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ يوم

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:31 م

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

06:26 م

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

02:26 م

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

09:15 ص

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

04:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status