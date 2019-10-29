عاجل.. تظاهرات حاشدة بطرابلس اللبنانية احتفالا باستقالة الحريري

يتظاهر عشرات الآلاف، مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة طرابلس شمال لبنان احتفالا باستقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها.

وكان قد قدم رئيس الوزراء اللبناني، في قوت سابق من مساء اليوم، استقالته رسميا للرئيس اللبناني ميشال عون، ووصل الحريري، إلى قصر بعبدا لوضع استقالته في تصرّف الرئيس اللبناني.





وقدم رئيس الوزراء اللبناني، استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، تنفيذاً لأبرز مطالب الاحتجاجات اللبنانية غير المسبوقة، التي تجتاج البلاد منذ أكثر من أسبوعين.





وأوضح الحريري، في كلمة مباشرة وجهها إلى الشعب اللبناني، أن الاستقالة جاءت استجابة إلى مطالب الشعب، قائلا: إنه "سيتجه إلى قصر بعبدا الرئاسي من أجل تقديم الاستقالة إلى الرئيس، ميشال عون".





وأضاف رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، "منذ 13 يوما والشعب اللبناني ينتظر قرارا بحل سياسي يوقف التدهور، وأنا حاولت خلال هذه الفترة أن أجد مخرجا نستمع من خلاله لصوت الناس ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية".





وكانت تقارير إعلامية تحدثت في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، عن نية الحريري تقديم استقالته من رئاسة الحكومة.



