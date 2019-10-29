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منة فضالي بإطلالة مثيرة في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:05 م
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منة فضالي
منة فضالي
هبة أحمد
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تحرص الفنانة منة فضالي، على مشاركة جمهورها صور من يومياتها الخاصة بها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، كما تحرص على التواصل معهم من خلال تعليقاتها على هذه الصور، وتتعرض منة للانتقادات أحيانا بسبب الصور التي تقوم بنشرها، لاعتقاد البعض أنها تتعمد إثارة الجدل. 

حيث نشرت منة صورة جديدة لها، ظهرت فى الصورة وهى ترتدى بلوفر تريكوه باللون الأبيض بأكمام طويلة، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، وبجوارها بوت باللون الأسود، وحظيت الصورة على إعجابا كببرا من قبل متابعيها.

وعلقت منة على الصورة قائلة :"قد تنسى الموقف أو تنسى الكلمة التي قيلت لك .. قد تنسى تاريخ ذلك اليوم ، أو تفقد القدرة على تمييز الوجوه الموجودة ، لكنك لن تنسى الشعور الذي ترك في داخلك ، فى لحظة".

ومن جهة أخرى تشارك منة حاليا في فيلم "ماكو"، والفيلم من بطولة قصى خولي، وخالد أنور، وسارة الشامي، وناهد السباعي، ومن تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، ولم يتم تحديد موعد عرضه حتى الآن.

يذكر أن منة شاركت مؤخرا في الجزء الثاني من مسلسل" قيد عائلي"، وتم عرض الجزء الأول منه خلال شهر رمضان، والمسلسل بطولة عزت العلايلي، وميرفت أمين، وبوسي، وصلاح عبد الله، ودينا فؤاد، وصبري فواز، وهو من تأليف محمد رجاء، وميشيل نبيل، إخراج تامر حمزة.

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