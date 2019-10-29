رابط online مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد وديبورتيفو الافيس يلا شوت بث مباشر كورة أونلاين youtube

يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد وديبورتيفو ألافيس بث مباشر اليوم 29-10-2019 اون لاين ماتش الأتلتيكو ضد ألافيس الدوري الاسباني،deportivo alaves vs atletico-de madrid يستعد فريق ديبورتيفو ألافيس لمواجهة فريق اتليتكو مدريد في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الأسبوع الـ 11 من بطولة الدوري الإسباني، وسوف تقام المباراة على ملعب مينديزوروزا ، ويخوض فريق أتليتكو مدريد مباراته تحت قيادة مدربه الفني دييغو سيميوني الذي صرح أن فريقه قد استعد لمواجهة غريمه والفوز عليه، مؤكداً خلال المؤتمر الرسمي الخاص بالمباراة أن فريق ديبورتيفو ألافيس فريق قوي ولابد أن نواجهه بروح الجماعة لكي يتمكن الفريق من تحقيق نتيجة إيجابية تقربهم من الفوز بلقب البطولة، أما عن فريق ديبورتيفو ألافيس الذي يخوض مباراته بقيادة مدربه الجديد الروخي بلانكوس الذي أعرب عن بالغ ثقته بلاعبي الفريق وأنهم قادرون على صناعة الفوز وشدد على لاعبيه ضرورة الألتزام بكافة التعليمات لضمان الخروج بنتيجة إيجابية، ويترقب عشاق ومتابعي فريق اتليتكو مدريد مباراة الفريق التي سوف تقام على ملعب مينديزوروزا الذي يتسع لاستقبال حوالي 62000 ألف متفرج.









أصبح فريق أتلتيكو مدريد يزاحم متصدر الدوري الاسباني "برشلونة" بعد الفوز الذي حققة علي نظيرة أتلتيك بيلباو في الجولة الماضية التي جمعت بينهما يوم السبت الماضي في اطار الجولة الـ 10 والتي انتهت بفوز الاتلتيكو بنتيجة هدفين دون مقابل كما شهدت تلك الجولة فوز نادي ليغانيس علي نظيرة ريال مايوركا بنتيجة هدف دون رد وبلد الوليد حقق فوز علي نادي ايبار بنتيجة هدفين دون رد ، وعلية استطاع اللاعب ساؤول نيغيويز بإفتتاح تسجيل اتلتيكو مدريد الاهداف في مرمي اتلتيك بلباو واللاعب الفا موراتا سجل الهدف الثاني .









وأضبح رصيد نادي أتلتيكو مدريد 19 نقطة وصعد ليحتل المركز الثاني في ترتيب الليجا الاسبانية بفارق نقطة واحدة عن الريال وجدير بالذكر ان اتليتكو مدريد حقق فوزة الخامس في هذا الموسم وخسر مباراة واحدة وتعادل في اربعة مباريات.









كشف دييجو سيميوني، مدرب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ، عن تشكيلة فريقة لمواجهته نظيرة ديبورتيفو ألافيس في الجولة 11 من الليجا وجاءت التشكيلة كالتالي: أوبلاك لودي - هيرموسو - فيلبي - أرياس ساؤول - هيكتور هيريرا - ليورنتي - ليمار دييجو كوستا - كوريا.





ديبورتيفو ألافيس Vs اتليتكو مدريد.

البطولة : الدوري الاسباني (الأسبوع 11).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .

الملعب : ملعب مينديزوروزا .

المعلق : أحمد البلوشي .





موعد المباراة :

في تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت سوريا .



