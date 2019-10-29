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HD يلا شوت مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وديبورتيفو ألافيس بث مباشر Atletico Madrid كورة أونلاين أتلتيكو مدريد تابع لايف
الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:11 م
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مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وديبورتيفو ألافيس بث مباشر مباريات اليوم فى بطولة دورى المحترفين الاسباني مشاهدة مباريات اليوم 29 من اكتوبر يلا كورة مباشر حيث يلتقى Atletico Madrid vs Deportivo Alaves ضمن منافسات الجولة 11 من الليجا الاسباني مشاهدة مباريات اليوم لايف من موقع كورة اون بث مباشر بدون تقطيع.
مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وديبورتيفو ألافيس
بث مباشر مباريات اليوم مجانا عبر موقع كورة اون فى خدمة مجانية لمتابعى الدورى الاسباني وكرة القدم العالمية ويمكن مشاهدة مباريات اليوم فى توقيت الساعة الثامنة بتوقيت فى مصر وهو يوافق التاسعة بتوقيت فى السعودية بث مباشر لايف من رابط يلا كورة مباشر فى تحديث مستمر .
مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد مع ديبورتيفو ألافيس ضمن منافسات منافسات الجولة الحادية عشر من الليجا الاسباني كورة مباشر مباريات اليوم بث مباشر عبر موقع كورة اون لايف.
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