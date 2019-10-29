ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط



وكانت قد افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، مركز شباب شط الملح بدمياط والمقام على مساحة ١٢٠متر مربع بتكلفة قدرها ١.١٣٥.٣٤٤ مليون جنيه وذلك بحضور محمود أبو زهرة مدير مديرية الشباب والرياضة وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.



وقد تفقدت محافظ دمياط مركز شباب شط الملح المكون من طابقين بما يتضمنه من مقر إدارى وقاعة للأنشطة وأخرى متعددة الأغراض وقاعة للحاسب الآلى والبحث العلمى ومكتبة وبوفيه بالإضافة إلى الملعب الذى سيتم تشغيله خلال الاسبوع الحالى.



أكدت المحافظ على ضرورة دعم المركز بأجهزة حاسوب إضافية مخصصة لمتحدى الإعاقة واستغلال المركز الاستغلال الأمثل لخدمة النشئ والشباب من أبناء المنطقة وتوفير المناخ الجيد لهم لممارسة الأنشطة المختلفة



وأثنت الدكتورة منال عوض على جهود وزارة الشباب والرياضة لدعم المنشآت الرياضية والشبابية بمختلف المحافظات مؤكدة تضافر الجهود بين المحافظة والوزارة لتطوير وإنشاء مراكز شبابية والنهوض بهذا القطاع.







استقبل ميناء دمياط، سفينتي حاويات و8 سفن بضائع عامة، بينما غادره 9 سفن بضائع عامة، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة.وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 5310 طن فوسفات و7000 طن يوريا و2270 طن مولاس و2530 طن رمل و5400 طن ملح و1843 طن نترات أمونيوم و230 طن مهمات بترولية و2700 طن داى أمونيوم.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 6778 طن خردة و14100 طن قمح و1327 طن خشب و3674 طن جيلاتين.‎وبلغت حركة الصادر من الحاويات 227 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 210 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1171 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 163886 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 130376 طنا.وقد غادر الميناء قطارين بحمولة إجمالية 2585 طن قمح، في حين غادر عدد 752 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 39923 من البضائع العامة منها عدد 124 سيارة نقل محملة بـ 6569 طن قمح.