تقارير جديدة تكشف عن الفائز بالكرة الذهبية





كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر من جديد إلى اللاعب الأقرب للفوز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2019 والمقدمة من صحيفة "فرانس فوتبول".





من جديد رونالدو الفائز بالكرة الذهبية

وكشف برنامج "الشيرينجيتو" الإسباني أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس ومنتخب البرتغال هو الأقرب للفوز بجائزى الكرة الذهبية هذا الموسم.





وأشار البرنامج إلى أن جميع المؤشرات حتى الآن تشير إلى فوز رونالدو بالكرة الذهبية وبالتحديد لتفوقه في الأصوات حتى الآن.





صحيفة إيطالية تشير إلى فوز رونالدو بالجائزة

وكانت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية قد أشارت أمس الإثنين إلى أن رونالدو هو من سيفوز بجائزة الكرة الذهبية ولكن صحفية فرانس فوتبول نفت هذه التقارير.





يذكر أنه في حالة فوز كريستيانو رونالدو بالفعل بجائزة الكرة الذهبية ستكون هذه الكرة السادسة له طوال مسيرته الكروية.





مشاركات رونالدو مع يوفنتوس هذا الموسم

وقد شارك كريستيانو رونالدو في 13 مباراة حتى الآن خلال هذا الموسم مع نادي يوفنتوس بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 7 أهداف وصنع هدفين آخرين.



