Advertisements
Advertisements
Advertisements

تقارير جديدة تكشف عن الفائز بالكرة الذهبية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:59 م
Advertisements
ميسي ورونالدو
ميسي ورونالدو
حسام مجدي
Advertisements

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر من جديد إلى اللاعب الأقرب للفوز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2019 والمقدمة من صحيفة "فرانس فوتبول".

من جديد رونالدو الفائز بالكرة الذهبية
وكشف برنامج "الشيرينجيتو" الإسباني أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس ومنتخب البرتغال هو الأقرب للفوز بجائزى الكرة الذهبية هذا الموسم.

وأشار البرنامج إلى أن جميع المؤشرات حتى الآن تشير إلى فوز رونالدو بالكرة الذهبية وبالتحديد لتفوقه في الأصوات حتى الآن.

صحيفة إيطالية تشير إلى فوز رونالدو بالجائزة
وكانت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية قد أشارت أمس الإثنين إلى أن رونالدو هو من سيفوز بجائزة الكرة الذهبية ولكن صحفية فرانس فوتبول نفت هذه التقارير.

يذكر أنه في حالة فوز كريستيانو رونالدو بالفعل بجائزة الكرة الذهبية ستكون هذه الكرة السادسة له طوال مسيرته الكروية.

مشاركات رونالدو مع يوفنتوس هذا الموسم
وقد شارك كريستيانو رونالدو في 13 مباراة حتى الآن خلال هذا الموسم مع نادي يوفنتوس بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 7 أهداف وصنع هدفين آخرين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميسي ورونالدو ميسي رونالدو بالون دور الكرة الذهبية

أخبار تهمك

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ حوالي 5 ساعات

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ حوالي 10 ساعة

3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ يوم

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ أقل من ساعة

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ يوم

زيدان يعرقل انضمام الصفقة الشتوية الأولى إلى ريال مدريد

منذ ساعة

عاجل.. أسامة جلال يوقع للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ حوالي 22 ساعة

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ يوم

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ يوم

كريستيانو رونالدو يقهر ريال مدريد

منذ ساعة

رد قوي لوزير النقل على دعوات استقالته بعد واقعة ضحية التذكرة

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. ريال مدريد يرصد مبلغا ضخما لضم نجم ليفربول

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يحسم موقفه من الصفقات الشتوية الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

سجل المتوجين بالكرة الذهبية.. التاريخ ينتظر صلاح

ESPN تشكف عن الفائز بالكرة الذهبية 2019

تقارير.. تسريبات تكشف عن الفائز بالكرة الذهبية بعد الإعلان عن المرشحين

سبورت تختار الفائز بالكرة الذهبية وتصدم رونالدو وميسي

مفاجأة في إختيارات مودريتش للاعبين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

عاجل.. تقارير صحفية تكشف عن الفائز بالكرة الذهبية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:31 م

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

06:26 م

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

02:26 م

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

09:15 ص

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

04:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status