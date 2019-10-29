وزير الخارجية: "سد النهضة" قضية حياة بالنسية لمصر





قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن مصر أبدت استعدادها للمساهمة في تنمية إثيوبيا من خلال مجالات التعاون.وأكد "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك روابط عديدة تربط دول حوض النيل، وهناك ضرورة لاستمرار هذه الروابط في خدمة شعوب دول حوض النيل، متابعًا: "نأمل أن تتعامل كافة الأطراف وفقًا لمعايير واحدة ولا تمارس معايير مزدوجة".وأكد أن قضية سد النهضة قضية جوهرية بالنسبة لمصر، وقضية حياة، موضحًا أن قضية سد النهضة مرتبطة بحياة 100 مليون مصر، وبالتالي لها أهمية شديد، وينظر إليها على أنها حق من حقوق الإنسان الأساسية؛ لأنها حق في الحياة ولا يمكن إهداره، معلقًا: "نحاول أن نعلي من هذه القيم".