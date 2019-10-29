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نقيب المأذونين : 60 % من الزواج الثاني فى مصر يبوء بالفشل

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:56 م
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إسلام عامر نقيب المأذونيين
إسلام عامر نقيب المأذونيين
هدى عبدالرازق
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قال إسلام عامر، نقيب المأذونيين، إن نسبة الزواج الثاني في المجتمع المصري كبيرة، موضحا أن الزواج الثاني ليس محرم أو مجرم، ولكن يجب أن نبحث عن الأسباب التي دفعت الرجل إلى الزواج الثاني.

وأشار "عامر"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر، مساء الثلاثاء، إلى أن 60% من الزواج الثاني يبوء بالفشل في خلال عامين من عمر الزواج، موضحا أن زواج الرجل بزوجة ثانية لا يكون بسبب وجود عيبا في الزوجة الأولى.

وأضاف نقيب المأذونيين، أن الرجل يبحث عن حلقة مفقودة في حياته، لم تتحقق في زواجه الأول، فيتزوج بأخرى، حتى يكمل النقص في حياته، وهذا ليس مجرما أو مخالفا للشرع.
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