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عميد حاسبات عين شمس تكرم الطالب والطالبة المثاليين

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:53 م
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تكريم الطلاب
تكريم الطلاب
آية حمروشي
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كرمت اليوم الدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، الطالبين المثاليين على مستوى الكلية وهما الطالب محمود مصطفى دسوقي والطالبة ميرنا محمد يسري، حيث أهدتهما ميدالية الطالب المثالي وشهادات التقدير. 

وأكدت نجوى بدر حرص الكلية على هذا التقليد السنوى لاختيار الطالب والطالبة المثاليين من خلال المسابقة التي تنظمها إدارة النشاط الاجتماعي برعاية الشباب بالكلية، مضيفة أن الطالب والطالبة المثاليين هما نموذج وقدوة لأقرانهما من الطلاب، واختيارهما لا يتم فقط وفقا لمستوى التحصيل العلمي والدراسي ولكن أيضًا المشاركة في الأنشطة المختلفة والسلوك والتعاون وغيرها من العناصر المؤهلة للحصول على هذا اللقب.

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