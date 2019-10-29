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ندوة بـ "تربية عين شمس" حول انتصارات أكتوبر

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:51 م
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الندوة
الندوة
آية حمروشي
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أقام مركز بحوث الشرق الاوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس بالتعاون مع كلية التربية واكاديمية ناصر العسكرية العليا ندوة بعنوان "ذكرى انتصارات حرب اكتوبر المجيدة"، بحضور الاستاذ الدكتور أسعد عبدالخالق وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث نائبا عن الاستاذ الدكتور، ماجد أبوالعينين عميد الكلية وسيادة اللواء ناجي شهود المستشار باكاديمية ناصر العسكرية والاستاذ الدكتور حازم راشد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والاستاذ الدكتور أشرف مؤنس مدير مركز بحوث الشرق الاوسط حيث قام بادارة الندوة بالتعريف بالسادة الضيوف.

وجاءت الندوة تحت رعاية الاستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والاستاذ الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي كلمته رحب الدكتور أسعد عبد الخالق باللواء ناجي شهود المستشار باكاديمية ناصر العسكرية
مؤكدا حرص قيادات الجامعة واساتذتها على بث روح الانتماء لدي شباب مصر حتى يساهم في رقي وتقدم الدولة ليكون هؤلاء هم قادة المستقبل. 

وافتتح اللواء ناجي شهود كلمته بتوجيه الشكر لادارة الكلية والاستاذ الدكتور أشرف مؤنس على استضافته متحدثا عن شباب مصر، وانهم امل مصر ومستقبلها ثم قام بعرض مسيرته الشخصية معربا عن مدى فخره بمشاركة كقائد فرقة مع القوات المسلحة المصرية في حرب اكتوبر. 

وقد استعرض سيادته تحديات الأمن القومي المصري في العصر الحديث وان الحروب لم تعد بالاسلحة والاستعمار فهناك مخاطر حروب الجيل الرابع التي تسعى للهزيمة النفسية عن طريق وسائل الاتصال الحديثة عن طريق الاخبار المفبركة والنكت المقصودة والمترتبة لبث روح الضعف والهزيمة بين افراد الأمة.

وتابع: حرب ٦٧ كانت بداية لانتصارات اكتوبر فكما كانت درسا قاسيا فقد اظهرت عظمة المصريين ووحدتهم ووحرصهم على الوقوف صفا واحدا ضد عدوهم فكانت حرب خاضها الشعب لم تقم بها القوات المسلحة لوحدها لما كان فيها من تلاحم الشعب ورفض الهزيمة وسرعة بناء الدفاع ووضع هدف للانتصار بمشاعر كل المصريين. 

وأشار اللواء ناجي الى ان مصر عبر العصور جيل وراء جيل تحظى بحجم كبير من التحديات لينعم به جيل اخر وان الجيل الحالى حافظ على مصر، وتخطى المستحيل من اجل سلامة اراضيها وعدم تقسيمها كدول اخرى حولنا، وفي ختام الندوة قدم الاستاذ الدكتور أشرف مؤنس درع التكريم لسيادته.
ندوة بـ "تربية عين شمس" حول انتصارات أكتوبر
ندوة بـ "تربية عين شمس" حول انتصارات أكتوبر
ندوة بـ "تربية عين شمس" حول انتصارات أكتوبر
ندوة بـ "تربية عين شمس" حول انتصارات أكتوبر
ندوة بـ "تربية عين شمس" حول انتصارات أكتوبر
ندوة بـ "تربية عين شمس" حول انتصارات أكتوبر
ندوة بـ "تربية عين شمس" حول انتصارات أكتوبر
ندوة بـ "تربية عين شمس" حول انتصارات أكتوبر
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الكلمات المفتاحية

كلية التربية شباب مصر جامعة عين شمس انتصارات حرب اكتوبر الأمن القومي

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